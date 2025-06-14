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    修復10年 北埔姜氏家廟未全面開放

    竹縣縣定古蹟北埔姜氏家廟修復，但完工10年迄今始終大門深鎖。（記者廖雪茹攝）

    竹縣縣定古蹟北埔姜氏家廟修復，但完工10年迄今始終大門深鎖。（記者廖雪茹攝）

    2025/06/14 05:30

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣縣定古蹟—北埔姜氏家廟，因匠藝不凡，被譽為台灣四大家廟之一，藝術價值極高，獲政府補助近一億元經費修復，但二○一六年完工後始終大門深鎖，學術機關團體需提前一個月以公文申請預約，方可參訪，文化界不斷建請全面開放參觀未果，嘆惜辜負了政府文資保存的美意，也讓世人難以一睹台灣的建築瑰寶！

    竹縣文化局：代管待細節討論

    客家委員會對此表示，北埔姜氏家廟今年已向新竹縣政府文化局提出代管需求，希望由該局負責日常管理維護事項，並由該局朝納入北埔文化資產點聯營方向辦理。目前仍由雙方討論中，客委會將持續關切辦理情形，必要時提供相關協助。竹縣府文化局則表示，將在細節討論後研擬妥適開放策略。

    資料顯示，北埔姜氏家廟一九二四年落成。北埔最大家族姜家聘請大木名匠葉金萬的高徒徐清規劃，彩繪由中國廣東大埔名匠邱玉坡及邱鎮邦父子主筆，其擂金彩繪最為特別，也是全國僅存作品；木雕由徐清及徐春泉主持；石雕則是辛阿救的作品。

    客委會諮詢委員黎許傳、鄧毅中、社規師郭台貴、賴阿良表示，北埔姜氏家廟從二○○四年起展開修復，累計獲客委會近九千萬元補助，竹縣府自籌約九百萬元，分三期歷經十二年施工重現原貌。

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