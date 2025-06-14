放縱麻將館涉賭 時力控新竹市府行政怠惰

批評新竹市府放縱麻將館違法業者涉賭博續營業，市議會時代力量黨團籲自訂自治條例管理與處罰。（時力黨團提供）

2025/06/14 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議會時代力量黨團昨揭發市府嚴重行政怠惰，未裁罰違反建築消防、公安法規的業者，放縱涉賭博的場所繼續營業，讓竹市成為麻將館天堂，市府所謂的聯合稽查都是晃子。

黨團指出，各縣市麻將館公然聚賭的亂象層出不窮。從都市發展處使用管理科提供的資料，稽查的十八間麻將館全數違反《建築法》使用分區消防公安申報、未申請室內裝修等規定，但實際開罰比例卻連四分之一都不到，是嚴重行政怠惰。

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此外，去年六月至今，北區已有三家麻將館遭警方查獲涉賭博行為，且距學校不到一百公尺，嚴重危及學生安全與身心發展。市府的不作為就是在包庇賭博行為、讓市民暴露在消防、公安危險。黨團要求市府制訂「特定行業管理自治條例」，將麻將館、德州撲克等有治安疑慮行業納管，並落實跨局處聯合稽查，取締違規經營行為。

市府表示，針對登記為休閒活動場館業、疑似以桌遊店名義實際從事麻將營業場所，經跨局處聯合稽查，已完成四十六家次查核，目前列管業者有廿家，定期與不定期查察。市府也研擬新竹市休閒活動場館業登記管理作業要點，加強該類業者商業登記申請的審核機制，從源頭管理，並參考外縣市經驗，評估研擬自治條例可能性。

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