伯公廟捐百萬 助頭份國中添設備

苗栗縣頭份市蟠桃福德祠，與頭份國中相鄰，得知校方即將落成的新建校舍部分設備尚缺經費，發揮地方守護神的精神，捐贈校方100萬元，協助添購設備。（校方提供）

2025/06/14 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕土地公是民間信仰中最親切的神明，客家人稱之為「伯公」。苗栗縣頭份市、擁有百年歷史的蟠桃福德祠，與頭份國中比鄰，得知校方即將落成的新建校舍部分設備尚缺經費，慨捐一百萬元協助添購設備（見圖，校方提供），讓學子能安心學習。

捐贈儀式由蟠桃福德祠主委葉紫源率領理監事出席，校長鍾萬煋回贈感謝狀，家長會長張士能代表獻花。鍾萬煋表示，蟠桃福德祠長期關心學子，協助學校推動教育發展，並照顧弱勢家庭，十足為地方守護神；且祠內奉祀文昌帝君，應試出賽前學生及家長也會前往祈佑考試順利、金榜題名。

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葉紫源指出，鍾校長八年來用心辦學，深受地方肯定；福德正神聖誕時，校長更帶領學校國樂團參與慶典，展現對傳統文化的支持與尊重。福德祠秉持「取之社會、用之社會」的理念，盼為教育盡一份心力，幫助頭份國中培育更多優秀人才。

頭份國中總務主任賴萱和補充，福德祠長年支持清寒學生、頒發獎學金，並協助校園周邊環境維護。這次捐贈的一百萬元，將用於新校舍教室設備及國樂團樂器購置。

苗栗縣副議長張淑芬也出席致意，肯定蟠桃福德祠長年投入公益，不僅協助弱勢，更實質支持學校發展，盼此次善舉能拋磚引玉，帶動更多資源投入教育，共創更溫暖祥和的社會。

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