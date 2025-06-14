通霄沙雕藝術節7/12登場 部分作品亮相

「2025通霄沙雕藝術節」將於7月12日至9月14日在通霄海水浴場登場，目前部分作品已陸續完成。（記者彭健禮攝）

2025/06/14 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕二○二五苗栗縣通霄沙雕藝術節將於七月十二日至九月十四日在通霄海水浴場盛大登場。縣府今年擴大舉辦規模，邀集來自烏克蘭、印度、加拿大、日本、馬來西亞及蒙古等八名國際沙雕師來台創作，目前部分作品已陸續完成，活動氣氛逐漸升溫，令人期待。

邀8名國際沙雕師 展23件創作

縣府文化觀光局指出，通霄擁有優美海岸線與著名的海水浴場，是夏日旅遊與親水活動的熱門地點，去年首度舉辦沙雕藝術節即吸引近卅三萬人次參觀，廣受好評。今年的沙雕節以「逍遙沙城」為主題，展出廿三件沙雕創作，展期維持六十五天，免費開放參觀。

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主雕長70公尺 傳達永續與和平

文觀局表示，沙雕節除邀請國際級藝術家參與，展現苗栗與世界接軌的文化能量，還有台灣本地及原住民藝術家的沙雕創作，豐富作品風格與文化內涵。其中最受矚目的主雕作品《永續與和平》，由藝術總監陳坤田領軍國內外沙雕師共同完成，長達七十公尺、高達五公尺，是全台首座巨型連雕，可說是沙雕藝術新里程碑。

值得一提的是，來自戰火中的烏克蘭藝術家Bogdan Kutsevych與印度沙雕師Om Prakash Sahu，親赴台灣參與創作，透過沙雕傳達對和平的渴望與溫柔呼喚，寓意深遠，呼應本屆主題精神。

文觀局表示，沙雕藝術節活動期間，縣府與通霄公所分工合作，除負責沙雕創作與展場環境維護外，假日也將安排市集與表演活動。通霄海水浴場鄰近台六十一線西濱快速道路，交通便利，適合親子同遊與假日出遊，歡迎民眾共襄盛舉。

「2025通霄沙雕藝術節」將於7月12日至9月14日在通霄海水浴場登場，邀集來自烏克蘭、印度、加拿大、日本、馬來西亞及蒙古等8位國際沙雕師來台創作。（記者彭健禮攝）

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