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    首頁　>　生活

    考上醫學系 學子分享讀書方法

    武陵高中學生詹以安（左一）、黃喬歆（左三）、周宇婕（左四）和邱唯恆（右一）錄取醫學、牙醫系，校長林煥周（左六）祝賀。（記者鄭淑婷攝）

    武陵高中學生詹以安（左一）、黃喬歆（左三）、周宇婕（左四）和邱唯恆（右一）錄取醫學、牙醫系，校長林煥周（左六）祝賀。（記者鄭淑婷攝）

    2025/06/13 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕大學申請入學昨日放榜，桃園市立高中學生錄取率達五十八．二％，優於全國錄取率五十二．六一％，武陵高中截至申請入學放榜為止，共有三四七名學生上榜，其中兩人錄取台灣大學醫學系、六人錄取台大電機系，全校錄取醫學系及台灣、清華、陽明交通、成功、政治大學共二一六人，再創佳績。

    大學申請入學放榜 市立高中錄取率58.2%

    武陵高中詹以安錄取台大醫學系，他分享讀書方法，除了平常上課認真聽講，抄筆記時一定要轉換、反芻成自己的知識，考試前會刷題找出本身盲點；錄取陽明交大醫學系的黃喬歆說，上課當下就要理解、課後一定要複習，學測前大量刷題，從題目找到自己不足處，未來除了臨床醫學，希望能投入醫學研究。

    錄取台北醫學大學醫學系的邱唯恆是排球校隊，高二還擔任隊長，他說，想證明興趣與成績不衝突，因飽受運動傷害所苦，想從事運動醫學專業；周宇婕學測拿下六十級分滿級分，即使家人、親友、師長建議她念醫學系，她決定按照本身志趣，最終錄取陽明交大牙醫系。

    父心臟病猝逝 新住民之子讀醫科

    平鎮高中馬同學錄取北醫醫學系，母親是越南裔新住民，靠中低收入戶補助及教育儲蓄戶提供每天午餐，他才能安心學習，學測考出校排前一％的成績，未料學測後返回越南過年，父親因心臟病猝逝，讓他深覺生命可貴，因此決心邁向醫學之路。

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