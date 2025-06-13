龜山綠竹筍評鑑 推廣低熱量高纖美食

龜山區優質安全綠竹筍評鑑競賽吸引許多農民參賽。（桃園市政府提供）

2025/06/13 05:30

41組農民參賽 呂學記奪冠 黃得恭獲亞軍與甜筍王

〔記者周敏鴻、李容萍／桃園報導〕桃園市龜山區農會昨辦優質安全綠竹筍評鑑競賽，四十一組農民參賽，經農業部桃園區農業改良場專家等人，依據綠竹筍的外觀色澤、肉色氣味、柔嫩度、糖度等標準評比後，農民呂學記種植的綠竹筍奪得冠軍，亞軍與甜筍王殊榮則由農民黃得恭贏回。

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綠竹筍主產地在北台灣，包括桃園市的龜山、大溪、復興、蘆竹、龍潭等行政區，其中，龜山區種植面積約四十公頃，農會舉辦評鑑，也串聯家政班設計綠竹筍創意料理，推廣甜脆清爽的綠竹筍。

市府農業局長陳冠義說，綠竹筍膳食纖維含量高，有粗蛋白、少量碳水化合物，及維生素B1、B2、B6、C、鉀離子與少量鈣、鎂、磷，低熱量、高纖維，還可提高飽足感，有助腸胃蠕動，盼持續推廣能開拓桃市的農業經濟版圖。

復興區21日辦創意料理競賽

大溪區與復興區的綠竹筍也進入產期，復興區公所訂於廿一日上午九點至中午十二點，在三民市民活動中心辦理今年度竹產業推廣系列活動，進行「復興綠竹筍創意料理競賽暨評鑑盛會」，以「在地鮮筍、創意美饌」為主軸，廣邀在地筍農與熱愛創意料理的居民角逐，藉此呈現綠竹筍自然風味與料理實力。

復興區長蘇佐璽表示，綠竹筍是復興區夏季主要農產品，三民里為大宗產區，品質優良，脆甜可口，廣受饕客歡迎，產期在五到十月，六、八月是高峰期，創意料理競賽邀十五位廚藝高手，採用在地綠竹筍食材，將端出一道道色香味俱佳、令人驚豔特色美食，會場提供綠竹筍給與會民眾免費品嘗。

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