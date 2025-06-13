為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    歲時祭儀假3天 可選分次或連假

    原住民族的歲時祭儀假從原本的1日增加到3日，原民會說明，族人可申請分次或連續放假。（資料照）

    原住民族的歲時祭儀假從原本的1日增加到3日，原民會說明，族人可申請分次或連續放假。（資料照）

    2025/06/13 05:30

    〔記者楊綿傑／台北報導〕立法日前三讀通過「紀念日及節日實施條例」已獲總統公布生效，原住民族的歲時祭儀假從原本的一日增加到三日。原民會昨日說明，族人可申請分次或連續放假，身分上則亦能擇配偶和父母族群之祭儀區間請假。

    原民會：身分上也可選擇配偶或父母的族群

    原住民族歲時祭儀為我國法律明定之民俗節日，原民會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur指出，為保障原住民族返鄉參與祭儀，立法後將現行放假一天增加到三天，族人朋友們可分次或連續放假，充分參與祭儀活動。

    曾智勇Ljaucu‧Zingrur表示，考量部分機關、單位以及業者，有輪班、輪值、留守的特殊性，或是積極雇用較多原住民員工，呼籲業者及早進行內部制度調整，避免因人力調度影響營運或造成違反勞基法之情形。

    請假時須提供戶籍謄本

    曾智勇Ljaucu‧Zingrur也提到，原住民可依族別歲時祭儀選擇三日放假，但僅適用於具法定原住民身分的個人，請假時必須主動提供戶籍謄本等證件，另外也可擇配偶和父母族群之祭儀區間申請放假。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播