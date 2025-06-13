歲時祭儀假3天 可選分次或連假

原住民族的歲時祭儀假從原本的1日增加到3日，原民會說明，族人可申請分次或連續放假。（資料照）

2025/06/13 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕立法日前三讀通過「紀念日及節日實施條例」已獲總統公布生效，原住民族的歲時祭儀假從原本的一日增加到三日。原民會昨日說明，族人可申請分次或連續放假，身分上則亦能擇配偶和父母族群之祭儀區間請假。

原民會：身分上也可選擇配偶或父母的族群

原住民族歲時祭儀為我國法律明定之民俗節日，原民會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur指出，為保障原住民族返鄉參與祭儀，立法後將現行放假一天增加到三天，族人朋友們可分次或連續放假，充分參與祭儀活動。

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曾智勇Ljaucu‧Zingrur表示，考量部分機關、單位以及業者，有輪班、輪值、留守的特殊性，或是積極雇用較多原住民員工，呼籲業者及早進行內部制度調整，避免因人力調度影響營運或造成違反勞基法之情形。

請假時須提供戶籍謄本

曾智勇Ljaucu‧Zingrur也提到，原住民可依族別歲時祭儀選擇三日放假，但僅適用於具法定原住民身分的個人，請假時必須主動提供戶籍謄本等證件，另外也可擇配偶和父母族群之祭儀區間申請放假。

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