被「放棄報到」 台大：讓學生入學

1名學生獲錄取台大碩班卻被竄改「放棄報到」，台大表示，排除學校系統遭駭，將讓該生先入學就讀。（資料照）

2025/06/13 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕國立暨大一名學生考上台灣大學碩士班並完成報到，卻遭改成「放棄報到」，該生已經報警維護權益。台大昨表示，放棄報到須有身分證影像資料，且是遠端操作，已排除駭客駭入學校，但將開會討論保障學生權益，會讓該生先入學，再看調查結果處置。

該生三月下旬錄取台大碩士班，並上網完成報到手續，獲准進入某教授實驗室，但本月初他發現被人登入系統且完成「放棄報到」，他向校方反映，是否校方系統遭駭，也報警處理。台大校方表示，會配合警方調查，也會保障學生權益。

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台大註冊組主任李宏森指出，登入系統執行放棄報到，除帳號密碼也必須上傳身分證影像檔，系統並無該生身分證件，且是透過遠端操作，排除學校遭駭客入侵可能性。

先增額錄取 繼續調查

李宏森說明，該生曾至學校表明不放棄錄取資格，家長也多次與學校溝通，校方將於下週召開招生委員會，朝向保留該生錄取資格，並向教育部報告增額錄取。

由於該生已向警方報案，李宏森表示，調查需要時間，校方原則讓該生先入學就讀，後續再視調查結果做最終討論及處理。

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