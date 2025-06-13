簽署預立醫療 地點擬不限醫院

立法院社福及衛環委員會舉行「病人自主權利法修法」公聽會，多位立委與學者支持放寬執行場域，但提醒須搭配配套。（記者廖振輝攝）

2025/06/13 05:30

病主法修法公聽會 多位立委、學者支持放寬場域

〔記者邱芷柔／台北報導〕未來若想事先表達是否插管、急救，可能不再需要專程跑醫院。立法院社會福利及衛生環境委員會昨天舉行「病人自主權利法」修法公聽會，是否開放護理之家、長照機構、心理治療所等非醫療機構也能提供預立醫療照護諮商（ACP）成為焦點，多位立委與學者支持放寬場域，但提醒須搭配配套，避免偏離保障病人善終決策的立法初衷。

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現行條件嚴格 簽署率不到0.5％

「病主法」自二○一九年上路，是亞洲首部保障病人善終自主的法律，但至今簽署率不到○．五％，依現行規定，須年滿十八歲、具完全行為能力，並與家屬及醫療團隊三方諮商後，就能簽署預立醫療決定（AD），且僅限醫療機構提供ACP服務。不過因醫療機構資源有限、候診時間長，加上每次諮商費用動輒兩、三千元，朝野立委提出擴大執行場域、放寬代理人資格、納入健保補助等修法版本。

立委劉建國指出，修法放寬可望分流人力、縮短等候時間。台大哲學系教授孫效智也認為，ACP本質是法律與倫理諮商，若強調醫療性質恐限縮推行空間，應強化訓練與執行人力。

專家也提醒放寬要兼顧品質，大德安寧療護發展基金會專案總監林怡吟指出，早年曾有醫院以「免費簽署」衝高數量，導致部分民眾不清楚內容。北市聯醫失智症中心主任劉建良也表示，若能從疾病早期啟動ACP，對安寧照護助益大，支持放寬場域，但ACP執行仰賴團隊分工與專業協作，才能兼顧量能與品質。

衛福部次長林靜儀強調，隨著超高齡社會來臨，民眾對生命價值與臨終選擇愈加重視，ACP過程應資訊完整、知情同意，ACP不僅關乎病人權益，也涉及家庭支持，將持續強化專業量能與品質監管，兼顧倫理與法律責任。

健保補助諮商費 180萬人受惠

針對外界關注健保補助問題，健保署副署長陳亮妤指出，今年五月起，已開放六類對象補助ACP費用，涵蓋六十五歲以上長者、重大傷病與多重慢性病患者共約一八○萬人，是否擴及「非病人」仍與現行法有扞格，尚待社會共識。

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