AI熱潮影響 大學文史法政 選填率僅7成

114學年度申請入學招生名額使用率前五名及後五名學群

2025/06/13 05:30

數理化學、工程學群雙破9成 人文科系招生難 台大法律有缺額

〔記者楊綿傑／台北報導〕大學申請入學昨公告分發結果，今年缺額數是近四年最低，整體招生名額使用率以數理化學、工程學群雙破九成較高，法政、文史哲學、外語僅七成出頭較低落，連台大法律系都出現缺額。大學甄選委員會分析，此結果能看出AI熱潮對招生影響，人文社會科系招生相對困難。

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根據甄選會公布今年申請入學十九類學群招生使用率，數理化學群招生名額使用率九十．七七％最高，工程學群招生名額使用率九十．六七％緊追在後；另地球環境學群八十九．一九％、資訊學群八十九．○九％等都較高。

招生名額使用率較低的學群，法政學群七十一．一七％為最低，其次是外語學群七十三．一九％，再來是文史哲學群的七十三．七四％。理工熱絡、人社冷清的招生趨勢更明顯。

台成清交頂大電機工程系都滿招

大學甄選委員會組長連昭雯表示，台成清交等頂大電機工程相關科系都滿招，可看出半導體、AI等資通訊產業蓬勃發展對招生的影響，至於人文社會科系招生則相對困難，從法政的招生名額使用率最低可以得知，包括台大法律、台大政治、政大法律等系都出現缺額，跟以往科系選擇有所出入，顯示文史法政被選擇的比例正在降低。

同時錄取台大醫、電機 最後選電機

台大註冊組主任李宏森指出，今年台大包括醫學系、牙醫系、電機系、資工系均無缺額，但有一位考生同時錄取醫學系及電機系，最後選擇電機系就讀，跟以往一般認知不同。

以台大而言，今年申請入學招生一八○三個名額，共一萬四二二二人次報名，最後錄取一六三○人，缺額較去年少五個、為一百七十三個。李宏森說，今年報名二階比例達七十四％，較去年增加一％，與整體狀況「報名人數增加、缺額下降」有所呼應。

缺額部分，李宏森提到，文法商管科系占一半、理工科系占四分之一、醫農科系占四分之一。若細觀各系，政治系三組中，政治理論組與公共行政組各有十一個缺額；社工系有十個缺額、哲學系有九個缺額；法律系三組中之法學組則出現五個缺額。

李宏森分析，報考法律系與政治系學生大多同時報三組，在重複錄取下因而產生缺額。

114學年度大學申請入學昨公告統一分發結果，共計4.1萬考生獲得分發，報名分發率為55.73％。（記者楊綿傑攝）

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