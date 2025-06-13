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    嘉縣公車站多 部份髒亂沒人清

    嘉義縣許多公車候車站旁有不少垃圾。 （記者林宜樟攝）

    嘉義縣許多公車候車站旁有不少垃圾。 （記者林宜樟攝）

    2025/06/13 05:30

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣幅員廣闊，偏鄉交通仰賴公車運輸，但公車候車空間管理單位不明確，縣議員何子凡昨總質詢直指，許多候車空間長期沒有權責單位清理，讓民眾在髒亂環境等車，竹崎鄉甚至出現堆積狗屎或廢棄馬桶蓋等垃圾，他要求縣府應有定期維護機制，在候車空間張貼環境維管專線電話、維管單位告示牌等資訊，讓民眾能即時通報。

    建設處：會與維護單位進行檢討

    縣府建設處長郭良江表示，轄內公車設站時，會與地方協商提供設置候車站的土地及討論環境清潔權責，環境清潔主要由當地鄉鎮市公所或當地社區維護，將與當地維護單位進行全面檢討，維護各候車空間環境。

    何子凡說，許多候車空間長期無人清理，致環境髒亂，縣府對於候車空間維護管理消極，應有定期維護機制，而且鬧區候車站旁常見車輛違停，阻礙公車停靠，乘客也難以上下車，要求縣公車處及警方在重點公車站加強宣導，適當執法，驅離違停車輛。

    此外，民眾反映，縣公車並非每個停靠點都有候車站，提供乘客遮陽避雨；郭良江回應，候車空間由縣府各相關單位實勘，確認該處土地是否為公有地，或是私人地主願提供足夠腹地，再進行興建候車站，明年持續依交通部公路局補助規定提出申請計畫興建。

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