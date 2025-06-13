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    大林善謹橋損壞封閉 將建新橋

    嘉義縣、雲林縣交界跨越石龜溪的「善謹橋」，已變形損壞成危橋封閉。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣、雲林縣交界跨越石龜溪的「善謹橋」，已變形損壞成危橋封閉。（記者蔡宗勳攝）

    2025/06/13 05:30

    與雲林斗南交界 封閉後 筍農須多花40分鐘往返兩地

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣大林鎮三角里與雲林縣斗南鎮交界、跨越石龜溪的「善謹橋」在去年七月遭「凱米」颱風肆虐，致橋體變形損壞，成了危橋而封閉。善謹橋為筍農往返兩地的捷徑，此橋不通，須繞道造成不便，依「南橋北管」分工原則，由雲林縣爭取災修經費重建，斗南鎮端引道用地問題已解決，至於大林鎮端用地取得，鎮公所已編列三百萬元預算，待完成購地後，新橋重建即可發包施工。

    嘉縣議員吳思蓉說，善謹橋於一九九○年六月通車，為三角里居民往來斗南鎮的捷徑，目前值竹筍盛產期，筍農每天採筍送到斗南鎮的筍行，善謹橋封閉後，需繞路至台一省道，往返時間多花費四十分鐘，相當不便，希望重建工程能加速進行。

    地方人士指出，有些鄉親為了不想繞遠路，冒險通行善謹橋，讓人擔心若發生斷橋，恐釀成傷亡，無不期望新橋早日完成。

    去年7月凱米颱風重創 9月封橋

    善謹橋去年七月受到「凱米」颱風洪水重創後，橋體受到損壞，發生龜裂、拱起等情形，經專家研判有斷裂之虞，九月由主管的斗南鎮公所執行封橋，並向中央依凱米颱風復建專案爭取到改建新橋的經費，至於新橋兩端引道用地，則需由雲嘉兩地各自編列預算取得，斗南鎮端引道用地問題已解決。

    大林追加預算300萬 辦理用地徵收

    大林鎮長許有疆說，原本希望中央一併補助新橋引道用地徵收款，中央回應沒有前例可循，為早日解決此一交通問題，公所已完成追加預算三百萬元，目前請估價公司鑑價及辦理地上物查估相關作業中，完成後就可和地主進行協議價購，很快就能解決大林鎮端引道用地問題，讓新橋重建加速進行。

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