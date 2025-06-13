西螺果菜市場 明年停車全面收費

西螺果菜市場規劃明年起停車場全面收費，改善場內停車位遭長期占用及停車亂象。（記者黃淑莉攝）

2025/06/13 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕為整頓停車亂象及停車格遭占用問題，西螺果菜市場規劃明年起場內停車要全面收費，消息傳出引起部分市場運銷商反彈。西螺果菜市場人員指出，是基於使用者付費，且對運銷商會提供每年三萬元停車優惠，徵詢各方意見及做好配套後再開始收費。

西螺果菜市場是全國最大產地市場，場內有八百多個攤位，運銷商約數百人，每天進出各式車輛上千輛次，西螺果菜市場上月底發文給各運銷商，針對市場現正辦理市場道路及環境設施、設備改善工程，規劃完工後停車場要全面收費，並提供運銷商停車優惠，要各棟運銷商在本月廿日前完成車籍資料登記。

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有攤商說，租攤位已繳費用，還要收停車費不合理，且每個攤商都有好幾輛車，一整天都停在停車場，每個月就增加好幾千元支出。另有攤商表示，贊成使用者付費，但市場有攤商、菜販，收費標準是否一樣，在沒有配套措施前不應貿然收費。

西螺果菜市場指出，國內多處具有規模的市場都有收停車費，西螺果菜市場現行針對進市場菜販也有收費，單次五十元，但因停車位遭長期占用，造成市場內停車一位難求及停車亂象，甚至有菜販抱怨付錢找不到車位。

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