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    虎尾公安路停車場商場 6/21試營運

    虎尾公安路停車場商場現有五家業者進駐，廿一日試營運。（記者李文德攝）

    虎尾公安路停車場商場現有五家業者進駐，廿一日試營運。（記者李文德攝）

    2025/06/13 05:30

    5家業者進駐 7/16正式開幕 將推消費折抵停車等優惠

    〔記者李文德／雲林報導〕為改善虎尾鎮市中心停車空間不足問題，雲林縣府斥資六億元興建虎尾鎮公安路立體停車場，今年一月啟用後停車使用率高，民眾更關切一、二樓商城營運時間。縣府指出，現有五家業者進駐，預計本月廿一日試營運，下月十六日正式開幕，現正與商家討論相關優惠。

    一、二樓為商場及餐廳

    虎尾公安路停車場獲中央補助一億兩千多萬元，縣府自籌五億一六二八萬，總計投入超過六億元經費興建地下一層、地上六層的立體停車場，可提供二九六格汽車停車位、卅個機車停車位，另外一、二層樓則作為商場及餐廳使用。

    公安路停車場已啟用近半年，不少民眾頻詢問，商場何時要營運，更有民眾指稱，已看到有連鎖商店正在理貨，訂於本週六營業，希望能夠得到正式對外營業的消息。

    雲林縣交通工務局長汪令堯表示，停車場營運至今累計汽車車輛繳費紀錄約有十九萬筆，營業收入大約一○五萬元，主要停車尖峰時間以週六居冠，其次為週五、週日。

    汪令堯指出，目前一樓商場有康是美、二樓則有王品集團石二鍋，築間smlie燒烤、墨竹亭、卡西法石頭火鍋確定進駐，康是美確定十四日營業，其餘商家預計廿一日試營運，七月十六日正式開幕。至於消費折抵停車或商家開幕優惠等，正與各商家協商中，期盼能夠帶動人潮。

    民眾：又多一處吃飯的地方

    住在公安路的許姓民眾說，停車場啟用後路邊違規停車減少，聽聞已久商城將開幕營運，期待鎮內又多一處吃飯休閒的好去處。

    虎尾鎮長林嘉弘表示，近年虎尾觀光人潮增，為增加民眾停留虎尾意願，目前公所已逐步規劃將西市場重新打造為美食廣場，屆時可以串聯停車場商城，讓更多遊客來虎尾旅行，帶動觀光效益。

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