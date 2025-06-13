守護石虎棲地 彰化通過保育條例

彰化縣石虎保育條例三讀通過，地方官員、民代與保育志工還有小朋友齊聚議會廣場合影，舉牌喊口號力挺石虎保育。（記者張聰秋攝）

2025/06/13 05:30

熱區內辦超過1公頃工程 須落實生態友善工法

〔記者張聰秋／彰化報導〕石虎為台灣特有、數量稀少的野生貓科動物，彰化縣為其重要棲地與活動熱區之一，卻頻傳路殺、犬殺、毒殺等事件，去年至少有七隻石虎命喪輪下。為守護這珍貴物種，縣議會昨天三讀通過《彰化縣石虎保育自治條例》，成為繼苗栗、台中後，全台第三個完成立法的縣市，為地方生態治理邁出關鍵一大步。

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全台第3個通過立法縣市

縣府表示，條例共十條，明定由農業處、教育處、城觀處等單位分工執行，並設立「石虎保育委員會」，負責審查與推動保育計畫，且每五年檢討一次。未來參與保育的社區與農民，將可申請農業部或中央其他獎勵補助經費。

條例也明確劃設石虎出沒熱區，範圍涵蓋台一四線、一四丙、一四丁以東與國道三號以北地區。只要在熱區內辦理超過一公頃的工程，或新闢、拓寬一公里以上的道路，都須依保育委員會意見調整設計與施工，落實生態友善工法。

參與保育 可申請獎勵補助

昨天議會三讀時，縣長王惠美、副議長許原龍與多位縣議員手持標語高喊「保護石虎人人有責」。來自芬園同安國小的小學生也在議會外演出「不要三殺」行動劇，呼喊「石虎不孤單、彰化做靠山」口號，呼籲大家一起守護石虎。

民間石虎族群追蹤觀察者羅志成表示，石虎生存環境很惡劣，彰化在六○到八○年代石虎已滅絕過一次，近年石虎又重現在苗栗、南投及彰化等地，也開始有穩定的族群出現，希望今後有了自治條例能讓石虎族群再壯大，不要再次走上滅絕的命運。

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