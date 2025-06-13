千人烤蚵 王功漁火節6月28日連嗨2天

2025王功漁火節要來了，彰縣府昨在警察局中庭舉辦宣傳記者會，大推音樂、美食、燈光等活動亮點。（記者張聰秋攝）

2025/06/13 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化王功漁火節將於六月廿八、廿九日兩天登場，連兩晚辦音樂會，今年邀請動力火車、宇宙人等十一組歌手接力演出，從傍晚一路唱到深夜，現場還有煙火秀、海洋燈區、烤蚵、鯊魚先生氣偶合照等活動，縣長王惠美邀請國人安排一日、二日遊，來王功漁港感受好玩有趣更好吃的視聽與味蕾的盛宴。

可聽音樂會、看煙火秀和逛海洋燈區

今年特別請來超人氣IP角色鯊魚先生、Mr. Shark現身，變身大型氣偶與現場民眾合照，上午十一點起每天限量發送三百份鯊魚造型磁鐵，想要收藏的民眾要早點到。

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讓人驚喜又浪漫滿分的藝術燈光展區，今年覆蓋整個王功漁港區域，包括漁港路、王功橋、街區到福海宮，打造海洋風格的夜間燈飾。

在地人最期待的千人烤蚵活動，今年加碼推出芳苑在地新產品「牛奶貝」，每斤一五○元限量預購，每組限購一包，現場加購為每斤二○○元，數量有限，賣完為止。

現場還有免費供應蚵仔粥、雞肉、豬肉等餐點，以及民眾最愛的擲筊擂台賽。每晚八點還有八分鐘的煙火秀，嗨到深夜不間斷。

活動期間每天上午九點至晚間十點，王功漁港至福海宮設有免費接駁車，也有彰化火車站來回福海宮的直達專車，歡迎民眾多加利用。詳情可上活動官網查詢：https：//www.2025wanggong.com/

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