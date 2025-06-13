埔里綠鬣蜥移除宣導 現場活體解說

生物多樣性研究所環教師林湧倫，介紹綠鬣蜥的特性和對生態的危害。（埔里鎮公所提供）

2025/06/13 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕綠鬣蜥已在南投縣埔里鎮等七個鄉鎮市現蹤，尤其埔里鎮多處農地均發現綠鬣蜥，農業部生物多樣性研究所環境教育師林湧倫，昨介紹其特性和危害，他強調，雌性綠鬣蜥第三年就會產卵，一次可產三十到八十個卵，民眾若發現，可打「一九九九」通報，而抓到的綠鬣蜥，專業移除人員會以電暈器或腦絞槍等人道方式處理。

南投縣府農業處統計，南投、草屯、埔里、名間、中寮、魚池、國姓等七個鄉鎮市已有發現綠鬣蜥入侵，牠影響生態外，也大量啃食作物嫩葉，造成嚴重農損及民眾驚擾，農業部已將綠鬣蜥列為有害的外來入侵種。縣府、埔里鎮公所等單位昨即在公所三樓舉辦移除宣導，請生物多樣性研究所環境教育師林湧倫帶來活體解說。

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林湧倫說，綠鬣蜥成體體長可達一．八至二公尺，背部具有明顯鬣狀鱗片，除有利齒，長長的尾巴也具攻擊性，移除須謹守「三要」，即「人員要訓練」、「過程要安全」、「方法要適合」，可透過戴防護手套、撈網或捕蟹鉗徒手捕捉，或是索套、陷阱捕捉法與擊落捕捉法，確保人身安全，民眾發現綠鬣蜥等外來種，可撥打「一九九九」專線通報。

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