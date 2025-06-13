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    南投罷馬游 不明民調電話問個資

    「南投雙罷」團隊週三晚上首次在家樂福夜市，進行三階投票宣講。（罷團提供）

    「南投雙罷」團隊週三晚上首次在家樂福夜市，進行三階投票宣講。（罷團提供）

    2025/06/13 05:30

    罷團提醒民眾錄音截圖自保 且可拒答和拒透露

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕全台第一個二階連署補件的南投罷免馬文君、游顥公民團體，因補件數超標，兩罷團有信心可進入三階罷免投票，本週已展開投票宣講，另因有不少民眾接獲不明民調電話，探詢有無連署、會否投票及相關個資，罷團認為，民調不能探詢有無連署和個資，提醒民眾接到類似民調錄音截圖自保，且可拒答和拒透露個資。

    任何人都無權詢問有無連署

    罷馬和罷游團隊各在三日和四日補送件，連署書補件數各達目標數的二．五倍和十四倍，南投縣選委會表示，目前補件正在審查中，應趕不及廿日中選會開會前審完送中選會。

    儘管二階連署通過宣布日期不確定，但罷馬和罷游團隊合組「南投雙罷」團隊，本週除支援中二、中三或中八團隊擺攤收件，本週起將展開三階投票宣講，前晚即在南投市家樂福夜市進行同意罷免宣講，兩罷團未來包括遊行、宣講等活動會逐步增加。

    縣選委會：不會委託民調

    當罷團正在進行三階投票宣傳作業之際，罷馬團隊近兩天陸續有民眾反映，接獲不明民調電話，探詢有無簽連署書，會去投票嗎及要投同意或反對票等問題，並詢問學歷工作等個資，民眾詢問是縣選委會委託的嗎？有的也說不清楚。

    南投縣選委會昨已澄清，該會不會委託進行民調，這段期間會全力進行審查工作，並保持中立。

    罷馬團隊領銜人曾郁凱表示，根據選罷法規定，查證民眾是否有簽署連署書，應由縣選舉委員會依法寄發查詢單，其他單位或是民調公司，都不能查詢或探問。

    展開投票宣講 增加遊行活動

    曾郁凱也提醒，民眾萬一再接到所謂的民調電話，可以同步錄音或是網路截圖自保，若有疑慮也可報案，或可透過罷馬團隊的官方Line帳號私訊回報，罷團將協助彙整並依法處理。

    此外，任何人都沒有權利詢問有無簽連署，因此民眾對不明民調電話，可拒答及拒絕透露個人資料和意向。

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