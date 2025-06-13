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    首頁　>　生活

    北市民權東路右轉「機車陷阱」 開罰近千件

    民權東路外側車道，交工處目前已將雙白線塗銷改為非右轉專用道。 （交工處提供）

    民權東路外側車道，交工處目前已將雙白線塗銷改為非右轉專用道。 （交工處提供）

    2025/06/13 05:30

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市民權東路右轉光復北路（進入松山機場）的道路標線，北市府在二○二三年劃設為外側維持機慢車道，也同時新增雙白線加上汽車右轉專用道，導致外側直行機車「誤入」汽車右轉道被開罰。台北市議員李明賢調閱數據發現，機車騎士因此被開罰有近千件，批評是「機車陷阱」。交通局交通管制工程處回應，今年六月已全面改成非專用道，如這段期間民眾申訴撤單，也會建議警察機關從寬認定。

    交工處︰已全面改成非專用道

    李明賢表示，根據索資發現，交工處調整民權東路與光復北路標線過後，當年因「占用外側專用車道」遭開罰的案件就有六十八件，到了二○二四年高達六四七件；今年截至四月底，也有高達二百張罰單。

    李明賢說，有機車騎士向他投訴，不解明明外側就有機慢車道的標線，同時卻又有汽車右轉專用道，這要機車怎麼行駛呢？這不是陷阱？什麼才是陷阱？李明賢也直言，不論是交工處施工，或是新工處銑鋪後的工程導致，相關作業流程顯然都是很馬虎、甚至未按照圖施作，才會導致如此荒謬的情況。

    北市交工處工務科長林佳睿表示，交工處檢討後，今年六月已將右轉專用道取消，可以右轉也能直走。

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