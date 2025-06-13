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    首頁　>　生活

    世壯運上月落幕 挨批經濟、觀光效益差

    2025/06/13 05:30

    資訊局︰APP使用者體驗不好 將依約計罰 用中國製商品 蔣萬安︰依法究責

    〔記者劉詠韻／台北報導〕雙北世界壯年運動會於上月落幕，台北市議員顏若芳昨在議會痛批，市府對世壯運的規劃與執行亂象叢生，不僅經濟效益數據說法前後不一，觀光推動效果也未見顯著成果、報名選手未到場人數創歷屆新高，甚至出現世壯運商品大量採用中國製商品等問題。台北市長蔣萬安表示，違規廠商將依法究責。資訊局長趙式隆也說，世壯運APP使用者體驗不佳，可究責於廠商履約因素者，將依約計罰。

    好玩卡 官網自購銷售量僅50張

    顏若芳指，商業處預估世壯運經濟效益七至八億、世壯運執委會稱十三億，發言人則表示超過一百億，但雙層觀光巴士自一月啟動後搭乘人數再無明顯上升；市府贈送外籍參加者三○○○張世壯運好玩卡，官網自購販售七百九十八張，實際銷售量僅五十張以下。

    顏若芳︰未到場選手 多達1259人

    觀傳局長余祥說，世壯運好玩卡主要為選手設計並免費贈送，有關自購部分是廠商自負盈虧，無使用公務預算。

    顏若芳批評，二○○二年墨爾本世壯運報名約二萬四八八六人、到場三萬人；二○○九年雪梨世壯運報名二萬八六七六人；二○一三年杜林世壯運報名約一萬五三九四人；二○一七年奧克蘭世壯運報名約二萬四九○五人、三場賽事到場與報名數一致；反觀二○二五雙北世壯運報名未實際到場選手卻多達一二五九人，成為近年之最。

    APP當機 官網兩分鐘無法啟動

    蔣萬安直言，先前大部分民眾並不了解壯年運動會的概念，但經此次舉辦後，已對賽事有所了解。

    顏若芳再指，耗資三百萬的世壯運App五月起出現Android系統當機，官網有兩分鐘無法啟動，頻頻閃退，甚至未驗收就上路，而「哈瑪星科技」自二○一六年起獲得市府標案，但過往標案頻繁契約變更，恐生弊案。

    顏若芳痛批，世壯運商品大量採用中國製商品，包括選手包及編織袋應一併交付政風調查；蔣萬安回應，合約規定不得使用中國製產品，違規廠商將依法究責。

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