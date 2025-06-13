台中捷運紅線 豐原路廊規劃3方案

2025/06/13 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕市府啟動台中捷運紅線可行性評估，立法院副院長江啟臣昨邀集台中捷運工程局及市議員等會勘，盼凝聚地方共識；捷運工程局長蘇瑞文表示，捷運紅線全長十一．八公里，從一中商圈到豐原火車站，共設有九站，豐原區有四站，初步規劃三方案，其中一案走中正路採地下化開挖，困難度較高；市議員則盼捷運紅線能延伸到后里或民權西路到南屯。

議員爭取延伸至后里或南屯

江啟臣指出，根據市府「台中地區大眾捷運系統整體路網評估計畫」，「捷運紅線—崇德豐原線」預計二○三六年才推動，為了加快推動進度，去年十月他爭取交通部補助一一七○萬元，市府自籌八三○萬元，於今年四月底發包，正式啟動可行性研究。

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蘇瑞文指出，捷運紅線，崇德路較單純，豐原區初步有三條可能路線：方案一，自豐富園區銜接中正路後，沿圓環西路、圓環北路，後連接至豐原火車站；方案二，豐原大道行經豐富園區後，跨越葫蘆墩公園銜接圓環北路，後連接至豐原火車站；方案三，行經豐富園區並銜接中正路後，採地下化延伸，行經廟東商圈至豐原火車站。

立委黃健豪表示，豐原路廊如何規劃，提早十年啟動，可早一點收集相關意見，溝通及工程成本比較低；議員陳本添則希望可以一併規劃延伸到后里；議員劉士州則透過電話反映，希望延伸到南屯民權西路。蘇瑞文表示，延伸到后里或南屯需考慮經費及人口等因素，將納入考量。

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