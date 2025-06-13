盧秀燕稱法院執政黨開的 律師批「法盲」

2025/06/13 05:30

〔記者張瑞楨、張軒哲／台中報導〕針對行政院刪除地方一般性補助款廿五％，台中市長盧秀燕十一日說，台中市府準備要提出行政訴願，但她不樂觀，因為「現在的法院是中央執政黨開的，大法官是他們的人」，對此，律師黃帝穎十二日質疑，從這一年來司法案件觀之，法院是不分藍綠政黨都辦，盧秀燕上述之說，凸顯她是昧於事實的「法盲」，盧秀燕昨天則未回應外界質疑。

議員要求公開道歉

民進黨中市議員施志昌質疑，盧是為政治操作，故意拋出仇恨言論來轉移焦點？動輒抹黑體制、煽動對立的市長，如何帶領台中成為文明進步城市？「我們不容許台中淪為謠言治市的典範。請盧市長立即收回不實發言，向社會公開道歉」。

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同黨議員楊典忠也強調，中央刪減縣市一般補助款，源於藍白兩黨亂刪中央總預算，盧一再搬弄是非擾亂政府與民間的信任，對台灣社會安定與政治人物的誠信沒有加分。

律師黃帝穎說，這一年來，包括牽涉總統府、外交部的共諜案，民進黨前立委陳歐珀涉嫌浮報助理費，以及前海基會董事長鄭文燦涉嫌收賄案等，法院都准予檢方羈押，藍白陣營在評論這些司法案件時，也都引用法院的資料，顯示法院不分藍綠政黨，盧秀燕昧於事實，也凸顯她是欠缺法治教育的「法盲」。

對於各界的質疑，盧秀燕昨天參加大甲區文昌國小畢業典禮後表示，希望大家將焦點放在教育上，別的議題改天再報告。

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