高雄罷韓志工團應援大罷免 明集結台中

台中還有三個選區預計需補罷免連署書。圖為志工宣傳情形。（記者黃旭磊攝）

2025/06/13 05:30

〔記者蘇金鳳、黃旭磊／台中報導〕大罷免進入關鍵階段，高雄Wecare罷韓志工團由尹立領軍，啟動全台巡迴應援行動，而首站就在台中市，而民進黨台中市議會黨團與高雄Wecare罷韓志工團合作，在本週六（十四日）大集結，站在西區五權西路與忠明南路口，宣告大罷免將進入三階投票，請民眾要投下同意票。

在五權西路與忠明南路口

此外，中央選舉委員會預計下週五（廿日）宣告廿六件立委罷免案二階審查，是否成案進入三階投票，目前台中市還有三個選區預計需補連署書，包括中二選區罷免藍委顏寬恒預計補件三○○○件、中三罷免藍委楊瓊瓔預計補件二五○○份，中八罷免藍委江啟臣預計補件一四○○多份，以中二需補件最多。

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民進黨黨團總召王立任表示，黨團將和Wecare罷韓志工團合作，在本週六大集結，號召黨團成員當天上午十點在西區五權西路與忠明南路口，向民眾宣布罷免將進入三階，呼籲民眾投下同意票。

帶動三選區補件衝刺

市議員江肇國表示，十四日是第二階段罷免連署書的法定審查截止日，目前台中第四、五、六選區送件率高、造冊嚴謹，對能順利挺進第三階段投票有相當信心，而週六活動也有助於帶動第二、三、八選區的補件衝刺，讓台中六區皆邁向投票階段。

市議員黃守達表示，雖然罷免藍委二階結果還未正式公布，投票日期也還沒確定。但羅廷瑋等立委早已開始進行反罷免宣傳，進到三階投票是必然的結果，並呼籲同意罷免的民眾，一人再拉兩位去投票。

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