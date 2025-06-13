竹市晶品城荒廢2年 挨批騙局

新竹市晶品城荒廢兩年無動靜，市議會民進黨團認為市府助長晶品城上演鬧劇騙局，且包庇業者擺爛。（記者洪美秀攝）

2025/06/13 05:30

綠議員指市府包庇業者擺爛 交通處：正與潛在廠商洽談合作

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市火車站前晶品城歇業近兩年，至今仍無改裝動靜，市議會民進黨議員劉康彥抨擊市府放任晶品城商場荒廢兩年，不但未改裝也未轉型，反決定做回商場，根本是一場鬧劇和騙局。市府包庇業者恣意妄為，更對舊城區復興束手無策，涉貪停職的高虹安擔憂被罷免，把反罷免總部設在晶品城護城河旁，是自曝其短。

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市府交通處表示，晶品城原規劃轉型為社會福利、長期照護等方向，評估後已在三月向市府申請目標變更為原商場使用，業者正與潛在廠商洽談合作。另有關土地租金與權利金繳納部分，今年應繳納的固定權利金為六百萬元，至今尚未繳納，已依契約啟動每日扣罰兩萬元的違約金計罰程序，會督促業者加速商場重新開幕，活絡商圈。

晶品城則表示，主體事業停車場仍持續營運中，並非整棟歇業，已進行商場招商籌備，預計採複合式經營，市府權利金預計月底繳納。

劉康彥：轉型結果又回到做商場

劉康彥說，代理市長邱臣遠曾承諾，晶品城「轉型」是市府的一貫態度，怎知轉型結果又回到原點做商場。劉康彥並質疑既然做商場，業者為何毀約趕走原攤商，還強調經審慎評估後「轉型實為必要之路」？從頭到尾否定晶品城BOT精神的是市政府，更縱容業者玩弄市府財產，損害市民使用公共空間權益。

曾資程：活化老城區成效有限

議員曾資程說，高虹安選前承諾活化老城區，打造東門與中正台商圈新風貌，但執政近三年成效有限，空店率反升。民族路、中正路、大同路等街區店面空置率逼近三成，另市府推行的「觀光巴士」耗資四百廿萬，搭乘率卻極低，連連假期間乘客也不到十人，導覽與動線缺吸引力。

議員施乃如表示，市府對舊城區再生毫無全盤思考。南門市場作為火車站旁重要文化場域，兩年來工程封圍、動線中斷，至今未見明確規劃，更嚴重的是，中央預計投入上百億新竹大車站計畫也被市府擱置。

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