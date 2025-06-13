後龍校椅推食農教育 重溫「打逗敘」

農村轉身成高鐵站所在地，後龍校椅社區重溫昔日風情。（民眾提供）

2025/06/13 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮校椅里，因為高鐵苗栗站設立與周邊開發，昔日農村景象逐漸被高樓取代，轉型為現代化高鐵特區。然而，在地社區並未因此失去文化根基，透過推動食農教育，讓長者重拾記憶，也讓年輕世代認識自己的土地與文化。

校椅社區近年積極推動食農教育，並以在地常見的南瓜與傳統客家米食為主題，設計趣味十足的手作課程。除了讓社區長輩開心動手，重溫舊時農作與「打逗敘」（客語，指社區居民聚餐交流）文化，社區也特別邀請新港國中小幼兒園的學童共同參與，透過長幼共學的方式，實現世代交流與文化傳承。

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帶領校椅社區食農教育的潘福田出借自家農田耕種的南瓜作為展覽活動使用，並與社區志工分享栽種技術，小朋友們聚精會神聆聽，與長輩互動熱絡。

此外，後龍鎮公所近年積極發展校椅社區觀光資源，接手管理的北勢溪親水廊道在整修美化後，更迎來一對黑天鵝入住，成為新的生態亮點。後龍鎮長謝清輝表示，期盼將此區打造成結合自然、生態與人文的旅遊景點，除了觀賞黑天鵝與遊覽北勢溪，遊客也可順道參觀校椅社區著名的客家圓樓，體驗傳統米食、農作文化。

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