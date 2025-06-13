頭份往竹南科 最短道路7月拓寬

頭份市信義路690巷，是頭份市區通往竹南科學園區的捷徑，但道路現況最窄僅3公尺，將拓寬為12公尺道路。（資料照）

2025/06/13 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市信義路六九○巷，是頭份市區通聯竹南科學園區最短的距離，但道路現況最窄僅三公尺，不敷使用。經縣府四年推動，加上中央補助一億五千多萬元，將銜接竹南鎮公義路，並拓寬為十二公尺道路，預計七月開工、明年底完工，更有助苗北雙城的交通往來便利性。

信義路690巷僅3公尺 將拓寬為12米

竹南科學園區產業蓬勃發展，竹南、頭份雙城人口增長，頭份居民在園區就業人口也多。其中，頭份市信義路六九○巷可通聯至竹南鎮公義路，是最短的距離，但道路現況最窄僅三公尺，且部分路段不是柏油路面。

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兩地短途通勤頻繁 縣府歷經4年推動

縣府考量兩地短途通勤車流頻繁，自二○二一年起推動拓寬改善，將頭份市信義路六九○巷與往北連接的竹南鎮公義路四三二巷，規劃為新設都市計畫道路，陸續完成都市計畫個案變更及土地使用編定變更，並獲內政部核定一億八千一百八十萬元的用地費及工程費，其中中央補助一億五千四百五十三萬元，縣府自籌二千七百二十七萬元。

但工程於去年九月完成設計後，因其中橫跨龍鳳大排的百歲橋橋梁結構改變、物價上漲、缺工等因素，縣府先追加一千四百萬元工程款，去年十一月起招標經歷三次流標後，再辦理檢討工法及預算，再追加二千四百廿萬元工程款，最終於今年四月順利發包。

連通竹南公義路432巷 明年底完工

縣府交通工務處表示，該新設都市計畫道路將把信義路六九○巷與竹南鎮公義路四三二巷連通，進而與竹南鎮公義路（台十三線）相接，規劃拓寬為十二公尺寬的雙向車道，總長約五百六十公尺，將於這個月完成施工管線協調，預計七月開工、明年底完工。

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