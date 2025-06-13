《花蓮》跳脫舒適圈 花女秦冕上台大社工

錄取台大社工系的花蓮女中學生秦冕長相甜美，她對多元族群互動、社會工作有興趣及熱情。（花蓮女中提供）

2025/06/13 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕大學申請入學昨放榜，國立花蓮高中錄取一百七十人、花蓮女中一百八十人，錄取率分別為九十八‧六％、九十五%，連同繁星、軍事校院等各種升學管道，兩校畢業生都有近八成錄取大學，剩下約二成學生將在七月拚大學入學分科測驗考試、八月分發入學。

花中、花女畢業生 8成錄取大學

花蓮高中指出，多元管道扣除重複錄取後，學生只能擇一錄取，今年畢業生約八成錄取大學，共計二六五人，包括錄取醫學系三人、藥學六人、台大四人、國立暨醫藥學系共一百四十五人；花蓮女中表示，各管道加總後已錄取二百六十人，比例也是八成，包括醫學系二人、中醫系兩人、藥學五人、獸醫系一人，及台大三人、國立大學一百一十四人。

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早午餐店女兒黃纕捷 成大學管理

錄取台大社工系的花女學生秦冕就讀文組，選擇跳脫文史哲的舒適圈，希望將來結合理論、實作，對發展多元族群互動有熱情及興趣，將在升大學前更努力這塊；早午餐店的女兒黃纕捷錄取成大成星招生乙組，擔任學校樂儀隊長的她是全隊精神領袖，她說，成大的成星招生乙組是管理學院，盼將來在大學培 養經營管理長才。

花中主任李運生說，花中錄取的高一學生，國中會考的成績是5B，競爭不若西部激烈，5B+以上錄取者有八成五可以讀國立大學，在西部的高中成績至少要5B++以上才能讀國立，此外原住民學生只要國中會考成績5B以上，有九成可錄取國立大學，今年花中就有六十名原住民學生錄取國立頂大。

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