《宜蘭》與台鐵共構 鐵道局：高鐵會跑不快

高鐵延伸宜蘭案二階環評預計7月審查，立委吳宗憲依地方需求召開說明會，邀請交通部等單位與地方民眾座談。（記者王峻祺攝）

2025/06/13 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕國民黨立委吳宗憲昨在礁溪召開高鐵延伸宜蘭說明會，鐵道局等單位受邀列席，地方提出路廊規劃、區段徵收及與台鐵共構可行性等多項疑問。鐵道局長楊正君表示，共構技術雖可行，但高鐵速度就會跑不快，直鐵則受限卡在樹林發車調度瓶頸，效益不如高鐵。

強調技術可行 但路線直才會快

高鐵延伸宜蘭案二階環評預計七月審查，楊正君指出，高鐵延伸宜蘭與台鐵共構路廊，工程技術當然可行，但高鐵比較快是因為路線直，而不是車子快，若共構「高鐵高（形容速度）不起來」，速度就跑不快。

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此外，頭城、礁溪鐵路高架化是另一個計畫，二者（高鐵、台鐵）合併會對期程帶來不確定性，尤其現階段「連個影都沒（高架）」，建議縣府可向交通部提出可行性研究。

直鐵經翡翠水庫集水區 難獲同意

至於直鐵取代高鐵訴求，楊正君指出，直鐵推動研究超過十五年，都無法走到綜合規劃跟環評程序，顯然有很大問題，蓋直鐵要經過翡翠水庫集水區，相關單位沒一個同意。

他強調，高鐵路線雖然直，但讓直鐵走高鐵路廊，則有爬坡能力弱等問題，因此直鐵隧道會比高鐵隧道長很多，幾乎增加一倍，從七公里變成十五公里，直鐵須從樹林開出來經過南港，現階段班次調度已成限制，直鐵若再加入會遇到很大瓶頸，效益不如高鐵。

區段徵收及拆遷補償 從優從寬

地方民眾關切區段徵收及拆遷補償；楊正君坦言，須等到計畫核定，經現場測量在沒有誤差情況下，按照土地徵收條例跟相關地主開會，後續會按照最優條件進行補償，朝從優、從寬方式處裡，特區內也不一定都會拆，如果住宅太密集會保留，若重點區內，則會採交換土地等作法，保障地主權益。

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