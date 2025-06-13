平溪天燈每個收20元管理費 拚明年修法通過

2025/06/13 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕平溪放天燈為新北市重要觀光活動，卻衍生公共安全疑慮與環境污染，市府提案制定「天燈永續發展自治條例」，擬向業者收取「永續發展費」，市議員林裔綺質詢關切修法進度。市長侯友宜表示，先前到平溪視察，天燈引起的亂象讓他「也有點生氣了」，環保天燈是推動方向，盼自治條例明年上半年修法通過。

天燈自治條例草案去年經議會一讀通過，規劃由局處分工進行商圈管理、天燈施放管理、天燈回收與環境改善，業者應按預期供應的天燈數量向區公所申請，按照標章數量繳納永續發展費，預計每個標章收取廿元以上，市府將設置天燈永續發展基金與管理委員會。

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環保天燈 未來優化方向

林裔綺指出，自治條例主要精神是賠償災害，但平溪森林、山谷有許多天燈卡住，造成嚴重環境污染；當地的十分國小研發環保天燈，並獲得專利，校方表示願意天燈每個收20元管理費 拚明年修法通過授權廠商大量製造，希望市府與消費者達成共識，否則一年施放三十至六十萬盞天燈產生的環保問題，無法解決。

侯友宜談到，光靠志工撿拾天燈殘骸仍有窒礙難行的地方，應考量回歸公所管理、罰則等，未來環保天燈會做為推動方向。

經濟發展局長盛筱蓉補充，天燈自治條例規劃在議會下會期排審，力拚明年上半年通過。

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