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    首頁　>　生活

    新北大小社區整建補助 統一上限被批不公

    2025/06/13 05:30

    〔記者黃子暘／新北報導〕老屋修繕可提升居住安全，延長使用壽命，新北市府訂定「都市更新整建維護補助要點」，提供都市計畫範圍內合法建築物最高一千五百萬元補助，市議員黃淑君昨質詢表示，社區規模大小不一，統一制定上限不公平，盼市府檢討。市長侯友宜回應，將朝向降低門檻、擴大補助項目、提高額度、簡化程序的方向修法，預計八月實施。

    黃淑君說，一千五百萬元可能是小社區整建維護的工程全額，但對大型社區卻是杯水車薪，盼市府改以總經費、社區人口、建築量體為補助比例考量，落實居住安全。

    城鄉局：已啟動修法 8月實施

    城鄉發展局局長黃國峰指出，已啟動修法，包括降低同意比率門檻、增加弱層補強補助、簡化行政程序、提高補助比率，盼提高民眾意願，額度上限尚在討論，新北市多元整建維護修繕已有三二一案完工。

    此外，黃淑君關切板橋區新民街六巷市府員工宿舍活化進度，青年局長邱兆梅表示，去年○四○三地震後實施耐震評估，將進行結構補強，預計今年十月完成，明年三月底前啟用，將活化為四戶室內空間及美化戶外環境，舉辦專題講座、工作坊和展覽活動，為青年提供學習環境。

    黃淑君提到，鄰近市府宿舍的新板特區文小用地受少子化影響，市府評估該區無設校需求，盼妥善規劃土地。黃國峰說，已納入公共設施通盤檢討。

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