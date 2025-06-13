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    導護無執法權 新北市府：巡邏警力協助

    導護志工、導護老師守護學童交通安全，但苦無法令授予執法權，有時會遭駕駛嗆聲。（記者賴筱桐攝）

    導護志工、導護老師守護學童交通安全，但苦無法令授予執法權，有時會遭駕駛嗆聲。（記者賴筱桐攝）

    2025/06/13 05:30

    聯合應變小組於上、放學時間 加強掌握不停讓行人狀況 通報舉發

    〔記者黃子暘、羅國嘉／新北報導〕導護志工、導護老師守護學童上、放學安全，新北市議員黃淑君昨天質詢指出，導護人員苦無法源依據，指揮沒有強制力，經常遭到駕駛怒嗆，盼市府改善交通工程，也加強舉發違規。市長侯友宜表示，將透過實體工程搭配巡邏警力協助，並由教育、警察、交通局組成專案小組，在下學期開學前提出配套措施。

    引進行人優先區 建置通學巷

    黃淑君說，導護志工、導護老師無執法公權力，站在路口攔停車輛時，經常遭到駕駛人嗆聲「憑什麼攔我」，學校已勸導多年卻毫無效果，希望市府提出具體改善方針，包括建置通學巷、科技執法設施等。

    她也建議，導護志工多為長輩，導護工作對需要備課、照顧學童的老師也是額外負擔，如果駕駛人不停讓行人，監視器應會拍下畫面，希望警方主動取締告發。

    侯友宜表示，市府將引進行人優先區、建置通學巷，至於不停讓行人，將請巡邏警力協助，針對上、放學時間組成聯合應變小組，加強掌握狀況、隨時通報舉發，將由相關局處在三個月內研議精進作為。

    下學期開學前 公布配套措施

    市議員山田摩衣建議，高齡導護志工在天氣寒冷時，市府應主動提供禦寒衣物；侯友宜責成教育局通盤檢討。

    另外，市議員陳乃瑜表示，新店區雙城國小周邊缺乏人行道，學生通學安全堪憂，且新北市人行道普及率與實際情況不符，市府聲稱人行道普及率達七十三．七三％，但根據統計，實體人行道總長度為一六二九公里，道路總長六○二九公里，實際覆蓋率僅約廿三．六％，與市府說法有落差，她質疑未落實「二○三○願景工程」的通學安全。

    陳乃瑜說，醫療院所與弱勢族群活動區域也應優先設置人行道，目前人行道常受電箱、路樹、消防栓等設施阻礙，應重新設計，「人行道與停車格不該是零和遊戲」，她以高雄市瑞隆路為例，透過合理規劃，可兼顧通行與停車需求。

    侯友宜回應，人行道建設相當重要，將克服地形與管線問題推動改善；交通局說明，校園周邊人行道狀況已陸續調查與改善，未來將依預算和期程建置實體人行道。

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