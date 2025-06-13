營業慢車管理公聽會 納地方意見

2025/06/13 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市為加強特定地區營業慢車管理，昨天在安平舉行管理辦法草案公聽會，至於營業範圍與行駛路線，市府交通局表示，基於平假日人潮與交通情形不同，後續觀光旅遊局開放業者申請時將組成審查小組，並邀專家學者及當地里長一同審查，達到兼顧交通安全與觀光目的。

交通局局長王銘德表示，南市觀光活動蓬勃，假日期間安平區等多處特色觀光景區吸引人車湧入，受限於道路路幅較小，常有交通阻塞及車位難尋情形，因此借鏡國內外營業慢車的成功案例，交通局訂定營業慢車檢驗規格、核發車輛號牌等營業用其他慢車管理辦法，並由觀旅局規劃該類營業慢車經營範圍、時間與營業許可及管理等相關規定，以利業者遵循與規劃，進一步達到區外停車、區內接駁的紓解交通壅塞目的，並創造地方特色產業價值，加速帶動地區發展。

請繼續往下閱讀...

營業用其他慢車主要是以人力為主、電力為輔的觀光三輪或四輪車，與會民眾關心營業慢車的性能與安全規定等議題。

交通局說，草案內容已規定營業用慢車需經過專業機關檢驗及投保相關保險，並須取得觀旅局核發營業許可證明文件，才能取得車輛號牌，每年亦須辦理車輛檢驗，以維護乘客安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法