沙崙國際高中 拚7月取得使照

台南市沙崙國際高中校舍。（南市教育局提供）

2025/06/13 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕市立沙崙國際高級中等學校是全國第一所從幼兒園到高中一貫的K12公立學校，斥資近十億元新建校舍，其中高中部今年招收三班。教育局局長鄭新輝表示，工程六月底完工，希望七月取得使用執照，八月一日新學年度開始，學生就可進到學校。

議員杜素吟昨天質詢關切沙崙國際高中的校舍興建進度，肯定中央斥資九億六千多萬，將沙崙國中轉型為K12雙語沙崙國際高中，並新建校舍、多功能運動中心、游泳池等，因最近還在施工，如此來得及九月開學嗎？

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鄭新輝說，沙崙國際高中現有逾八成教師具備雙語教學能力，並配置兩名外籍英語教師，營造沉浸式的英語友善學習環境。首屆高中招生三班，其中一班為雙語實驗班，課程設計著重語言應用與國際素養的同步提升。

鄭新輝表示，該校也引進加拿大安大略省認證的OSSD（Ontario Secondary School Diploma）雙聯學位課程，學生在台就讀即可同步修習國際課程，有選修OSSD雙聯學制的學生，畢業時可同時取得沙崙國際高中文憑與OSSD學位，未來除申請國內大學外，也可申請美國哈佛、英國牛津、劍橋、加拿大多倫多大學，澳洲墨爾本大學等國際頂尖學府的資格。

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