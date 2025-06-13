為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    海神宮屬私有地 屏縣協調管理

    海神宮設有許多禁止戲水警告牌。 （屏縣府提供）

    海神宮設有許多禁止戲水警告牌。 （屏縣府提供）

    2025/06/13 05:30

    〔記者葉永騫／屏東報導〕三地門鄉海神宮十一日發生三人溺斃憾事，死者家屬質疑政府沒有管制，縣府交通旅遊處長黃國維表示，海神宮為私人領域，縣府在現場設置許多警告標誌請民眾不要游泳戲水，但仍許多民眾進入玩水，為加強管理，防止意外發生，三地門鄉公所將邀請當地私有地的地主進行協調，對海神宮進行管理。

    海神宮屏東知名的景點，但海神宮屬私有的原住民保留地，公部門難以介入，該處受溪水長期沖擊，出現許多壺穴地形，水面下形成漩渦及吸力，游泳或戲水民眾很可能被吸入。

    縣府表示，海神宮暗藏危險，當地人都知道不要在溪中游泳，但許多外地人都被當地美景吸引，紛紛下水，接連發生多起溺水意外，縣府雖在現場設置相當多的警告標誌牌提醒，但成效有限。

    縣府交旅處長黃國維表示，當地管理問題複雜，牽涉許多單位，茂林國家風景區管理處曾邀集縣府、三地門鄉公所、地主協調，希望將海神宮納入管理，還設立停車場及廁所，但因地主意見不同又進行收費，引起紛爭，最後以失敗告終，在發生溺水事件後，當地戲水安全問是引起各界關注，希望三地門鄉公所能和地主協調出妥善的管理措施，防止意外發生。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播