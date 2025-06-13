海神宮屬私有地 屏縣協調管理

海神宮設有許多禁止戲水警告牌。 （屏縣府提供）

2025/06/13 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕三地門鄉海神宮十一日發生三人溺斃憾事，死者家屬質疑政府沒有管制，縣府交通旅遊處長黃國維表示，海神宮為私人領域，縣府在現場設置許多警告標誌請民眾不要游泳戲水，但仍許多民眾進入玩水，為加強管理，防止意外發生，三地門鄉公所將邀請當地私有地的地主進行協調，對海神宮進行管理。

海神宮屏東知名的景點，但海神宮屬私有的原住民保留地，公部門難以介入，該處受溪水長期沖擊，出現許多壺穴地形，水面下形成漩渦及吸力，游泳或戲水民眾很可能被吸入。

請繼續往下閱讀...

縣府表示，海神宮暗藏危險，當地人都知道不要在溪中游泳，但許多外地人都被當地美景吸引，紛紛下水，接連發生多起溺水意外，縣府雖在現場設置相當多的警告標誌牌提醒，但成效有限。

縣府交旅處長黃國維表示，當地管理問題複雜，牽涉許多單位，茂林國家風景區管理處曾邀集縣府、三地門鄉公所、地主協調，希望將海神宮納入管理，還設立停車場及廁所，但因地主意見不同又進行收費，引起紛爭，最後以失敗告終，在發生溺水事件後，當地戲水安全問是引起各界關注，希望三地門鄉公所能和地主協調出妥善的管理措施，防止意外發生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法