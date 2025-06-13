屏南快進行綜合規劃 估年底前環評

往墾丁及台東的道路車輛多易塞車，屏南快速道路目前進入綜合規劃階段，預估年底前進行環境評估。（記者葉永騫攝）

2025/06/13 05:30

施工難度較高 工期長達八年 縣府盼分段施工 加快速度

〔記者葉永騫／屏東報導〕通往墾丁、台東的交通，每到假日常出現塞車，縣議員潘芳泉質詢指出，屏南鄉親希望屏南快速道路及觀光鐵道建設能加速完成，提升恆春半島交通及觀光品質；縣長周春米表示，屏南快速道路進度加快，目前進入綜合規劃階段，預估年底前就能進行環境評估，另一條位於屏北的高屏二快也已經定案，將向中央爭取屏東這兩大重要交通建設能儘快動工。

請繼續往下閱讀...

枋寮及楓港段假日嚴重塞車

潘芳泉表示，屏南鄉親都非常關心屏南快速道路及觀光鐵道進度，台一線枋寮及楓港段假日塞車嚴重，許多員警假日都要出來指揮交通，希望縣府加快腳步讓屏南快早日動工，觀光鐵道沿海線闢建可為恆春半島注入新的旅遊元素，吸引更多遊客到屏東觀光。

縣長周春米表示，草埔隧道完成後，台東往屏東的車輛增加，例假日造成地方塞車嚴重，有必要加快屏南快道建設進度，去年行政院完成可行性評估，現在進入綜合規劃階段，年底就能進行環境影響評估，明年就能擬定工程經費，希望交通部能採分段施工，加快興建速度。

恆春觀光鐵道 沿屏南山側闢建

恆春觀光鐵道計畫從內獅到恆春，沿著屏南山側闢建，可為恆春半島帶來更多元、永續的觀光資源，相信能吸引愛好鐵道旅遊的國內、外遊客造訪屏東。

高屏二快定案 明年可望動工

縣府交旅處進一步表示，高屏第二快速道路於二○二四年通過環評，可望於明年動工，預計以六年完工，二○三二年通車；屏南快去年完成可行性評估，今年底進行環境影響評估，最快明年進入建設計畫，由於施工難度較高，工期長達八年，縣府建議交通部採分段施工，縮短時程。

交旅處表示，屏南觀光鐵道計劃停擺多年後於二○二三年重啟可行性研究，今年提交期末報告，縣府正全力爭取中央核定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法