《高雄》汕尾漁港灘地 上千招潮蟹趴趴走

招潮蟹進入繁殖季，相當活躍。（陳俊強提供）

2025/06/13 05:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕正值招潮蟹繁殖季節，林園區汕尾漁港灘地熱鬧滾滾，上千隻招潮蟹現身，為了搶親、搶地盤大亂鬥。

汕尾漁港清淤在航道出口留下大片灘地，構築出迷你的招潮蟹生態區域，也成為地方觀光特色，因台灣旱招潮蟹的「另類存在」，曾吸引專家前來實勘。

請繼續往下閱讀...

林園愛鄉協會理事陳俊強表示，三至六月為招潮蟹繁殖期，目前可見清白、糾結清白、台灣旱招潮蟹、賈瑟琳、麗彩、屠氏、北方呼喚、弧邊招潮蟹聚集，上千隻招潮蟹在彈丸之地生存，為了搶親、搶地盤，出現單挑、打群架逗趣畫面。

他說，台灣旱招潮蟹通常在高潮線灘地棲息，喜歡廣闊地區，目前全台漁港只有新竹、汕尾出現，非常難得；麗彩的數量以往只有個位數，今年突破二位數。他強調，各品種招潮蟹對棲地需求不同，當環境出現變化時，族群數量會有消長，大致來說，該處棲地相當穩定。

人為干擾是招潮蟹生存最大威脅之一，陳俊強說，尤其暑假期間親子到此活動，小朋友看到可愛的招潮蟹，會想要捕捉，釣客也會走進灘地垂釣，人類通常會選擇乾燥的高潮線行走，同時也破壞台灣旱招潮蟹棲地，希望民眾與招潮蟹保持距離，讓牠們有安全的繁殖環境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法