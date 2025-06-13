《高雄》罹褐根病難治癒 「保福榕公」將修剪斷枝

梓官區梓平社區守護樹神「保福榕公」，連日來發生2次無預警大片枝幹斷裂落地。（記者蘇福男攝）

2025/06/13 05:30

〔記者蘇福男／高雄報導〕樹齡已有二○○多歲的梓官區梓平社區守護樹神「保福榕公」，連日來發生大片枝幹斷裂落地，農業局昨邀集植病老師及樹保委員現勘，發現老榕褐根病相當嚴重，不太可能治癒，將協助廟方儘速修剪其餘可能斷落及中空腐朽的枝幹。

保福榕公相傳是清康熙年間（一六九六年）蔡姓先祖自廣東渡海來台，落腳梓官墾殖，當時先民為防風遮雨，常在田邊植樹種竹，保福榕公就是當年所栽植的其中一棵小樹。

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由於呵護得宜，幼榕日益成長茁壯，雖飽經風霜摧殘，仍長得高大挺拔、枝椏繁茂，原樹高十一公尺、胸徑三公尺、胸圍五公尺、樹冠幅廣達二○○平方公尺，樹圍約十人張手環抱，主幹由氣根糾纏盤結而成。

近年來保福榕公接連遭風災蹂躪摧殘，大片枝幹斷裂落地，上週三上午十一點多，保福榕公大片枝幹突然無預警斷裂落地，農業局昨上午安排植病老師實地現勘，不料凌晨二點又發生枝幹斷裂落地。

農業局表示，梓平社區守護樹神「保福榕公」，為市府登記有案編號「○二○特定紀念樹」，現勘發現褐根病相當嚴重，已不太可能治癒，將協助監管單位廟方儘速修剪其餘可能斷落及中空腐朽的枝幹。

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