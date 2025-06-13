為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《高雄》罹褐根病難治癒 「保福榕公」將修剪斷枝

    梓官區梓平社區守護樹神「保福榕公」，連日來發生2次無預警大片枝幹斷裂落地。（記者蘇福男攝）

    梓官區梓平社區守護樹神「保福榕公」，連日來發生2次無預警大片枝幹斷裂落地。（記者蘇福男攝）

    2025/06/13 05:30

    〔記者蘇福男／高雄報導〕樹齡已有二○○多歲的梓官區梓平社區守護樹神「保福榕公」，連日來發生大片枝幹斷裂落地，農業局昨邀集植病老師及樹保委員現勘，發現老榕褐根病相當嚴重，不太可能治癒，將協助廟方儘速修剪其餘可能斷落及中空腐朽的枝幹。

    保福榕公相傳是清康熙年間（一六九六年）蔡姓先祖自廣東渡海來台，落腳梓官墾殖，當時先民為防風遮雨，常在田邊植樹種竹，保福榕公就是當年所栽植的其中一棵小樹。

    由於呵護得宜，幼榕日益成長茁壯，雖飽經風霜摧殘，仍長得高大挺拔、枝椏繁茂，原樹高十一公尺、胸徑三公尺、胸圍五公尺、樹冠幅廣達二○○平方公尺，樹圍約十人張手環抱，主幹由氣根糾纏盤結而成。

    近年來保福榕公接連遭風災蹂躪摧殘，大片枝幹斷裂落地，上週三上午十一點多，保福榕公大片枝幹突然無預警斷裂落地，農業局昨上午安排植病老師實地現勘，不料凌晨二點又發生枝幹斷裂落地。

    農業局表示，梓平社區守護樹神「保福榕公」，為市府登記有案編號「○二○特定紀念樹」，現勘發現褐根病相當嚴重，已不太可能治癒，將協助監管單位廟方儘速修剪其餘可能斷落及中空腐朽的枝幹。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播