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    《高雄》7月起未投保傷害險 禁騎YouBike電輔車

    7月起未於YouBike2.0官網或APP勾選「同意免費投保公共自行車傷害險」者，將無法租借電輔車。（記者許麗娟攝）

    7月起未於YouBike2.0官網或APP勾選「同意免費投保公共自行車傷害險」者，將無法租借電輔車。（記者許麗娟攝）

    2025/06/13 05:30

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市YouBike2.0已廣為民眾通勤使用，尤其電輔車每日周轉率高達九次，為保障騎乘者安全，高雄市交通局提醒，民眾租借車輛時，應於官網或App勾選「同意免費投保公共自行車傷害險」，否則七月起將無法租借電輔車。

    須在官網或App勾選同意免費投保

    行政院自二○二三年四月起推出TPASS通勤月票，帶動高雄公共自行車使用率，去年YouBike年運量成長一成，使用TPASS月票、轉乘優惠、學生優惠比例達五成七，目前全市累積建置YouBike站點已達一千四百三十六站，累計突破六千六百萬人次騎乘，每月超過一百八十萬人次使用，預計明年站點將達一千五百個。

    民眾騎乘公共自行車，只要透過App或YouBike官網登入勾選同意加入公共自行車傷害險，即可免費投保，目前高雄市投保比率已超過九成，七月起若未勾選，將無法租借YouBike2.0E電輔車。

    意外事故最高可獲一百萬理賠金

    微笑單車經理林苑毓表示，公共自行車傷害險保險範圍包括公共自行車或電輔車，由於電輔車相對風險高，七月起，包括台南、高雄、屏東三縣市同步實施民眾需投保才能租借電輔車。

    保險需填寫騎乘者的正確姓名、身分證等個資問題，因此，民眾除勾選同意投保外，也應重新確認資料是否正確，並提醒被保險者與騎乘者需同一人才能獲得保障，若發生意外事故最高可獲一百萬元理賠金，傷害住院日額最高一千元。

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