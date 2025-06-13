《高雄》麗星郵輪重返高雄 探索星號駐港

麗星郵輪宣布今年十一月起從基隆母港轉移至高雄港，展開十一週冬季航程。（記者李惠洲攝）

2025/06/13 05:30

首推菲律賓3大海島航線 另有「領航星號」掛靠航次

〔記者葛祐豪／高雄報導〕暌違兩年，麗星郵輪昨宣布重返高雄，從今年十一月十六日至明年一月卅日，基隆母港將轉移至高雄港，展開十一週冬季航程，除了日本沖繩，還首度推出菲律賓佬沃、科隆、長灘島與公主港等三大海島，及越南下龍灣與峴港航線。

請繼續往下閱讀...

11月中起母港移至高雄港

昨天發布儀式於高市府舉行，市長陳其邁、麗星夢郵輪總裁吳明發、郵輪協會、旅行公會、港務公司及航港局等代表，一起進行啟動儀式。

吳明發表示，二○二三年麗星郵輪以高雄為母港，帶來廿萬旅客，創造十七億觀光產值；今年將以兩艘主力船艦探索星號、領航星號雙船到港，全新布局。

台灣港務公司董事長李賢義指出，今年台灣國際郵輪來台有六○三艘次，帶來一○九萬名旅客，創下新高；他提到高雄時說，明年蓬萊旅運中心完成後，高雄可同時停靠四艘國際郵輪。

交通部航港局長葉協隆強調，交通部一直想推亞洲跳島郵輪，高雄連結東南亞有區位優勢；他指麗星郵輪重返高雄有三大特色，第一是高雄直航沖繩三島、其次是首創菲律賓三大海島行程、第三是推出周末快閃菲律賓；昨天出席的旅行社業者也認為，高雄港要與基隆港競爭，航程要往南走才正確。

今年來高郵輪預計成長至115艘次

市長陳其邁說，麗星夢郵輪此次由旗下主力船隊探索星號進駐高雄港作為母港，並結合領航星號的掛靠航次，預計下半年為高雄帶來廿八郵輪航次，超過十萬名旅客進出港，並創造六．五億元觀光產值。

台灣港務公司推出多元優惠措施，以吸引國際郵輪，今年來高雄港的郵輪預計成長至一一五艘次，是去年五十九艘次的一．九倍，今年針對高雄港國際郵輪祭出新優惠措施，母港郵輪方面，旅客服務費全免；麗星郵輪為回饋南部鄉親，七月卅一日前訂購高雄出發航程，兩人同行三天兩晚航程，每房減一萬，六天五夜航程，每人減一萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法