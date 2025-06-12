智慧型照顧 工研院推「科技養牛」

工研院開發無人自走割草、機電動搬運機車等，現場展示。（記者吳俊鋒攝）

2025/06/12 05:30

〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕亞太區農業技術展覽暨會議昨天揭幕，工業技術研究院發表系列的先進農工技術，包含電動餵飼車、吸糞機器人等，推動「科技養牛」來解決國內畜牧業缺工的問題，透過設備協助飲食、清潔，甚至以聲紋辨識，落實情緒管理，提供全面性的智慧型照顧系統，成果受到矚目。

有電動搬運機車、無人自走割草機

工研院還展示量產的電動搬運機車，以及已經技轉的無人自走割草機、多功能車等，運用科學研發讓酪農作業更便捷，協助提高養殖效率與產值，並落實友善飼育的福祉目標。

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工研院中分院經理彭彥嘉表示，國內酪農業協作的自動化機械，九成進口，設備較大，適用於上千頭的畜牧場域；一般本土養殖業者多在五百頭以下，要的是中小型規格，且管理人力短缺，因此針對酪農戶需求進行開發。

彭彥嘉以智慧版的乳牛餵飼車為例，體積不大，運用電腦排程，自動送料，有效控管；至於吸糞機器人，減少沖洗，降低耗能，且避免廢水產生，更為環保。

健康管理方面，彭彥嘉說，辨識系統建立3D乳牛聲紋資料庫，透過判讀聲音背後所代表的意義，了解情緒反應，或者是否有生病徵兆，還可做母牛分娩預警，及時提供畜舍管理者廿四小時協作通知等，已在畜牧場域進行驗證，初步統計，準確率達八成，借重智慧化，開啟精準照護的省工模式。

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