官田水雉園區 首記錄「史丹吉小雨蛙」

花條青蜂單身漢用大顎咬在樹枝上，集體睡覺，掛成一串。（記者楊金城攝）

2025/06/12 05:30

生態環境變好 花條青蜂也出現了 目前有水雉49隻

〔記者楊金城／官田報導〕官田水雉教育園區進入水雉繁殖季，目前有水雉四十九隻，其中公十七隻、母八隻已在園區有小家庭，昨天統計有六巢廿四顆蛋，今年因園區生態環境變好，也首次記錄到台灣本土種的花條青蜂、史丹吉小雨蛙。

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動植物已超過500種以上

水雉園區主任李文珍說，園區目前的動植物已超過五○○種以上，隨著水雉棲地整體營造，有越來越多物種移入園區，花條青峰和史丹吉小雨蛙是新紀錄種。

園區有保育類鳥類如燕鴴、水雉與彩鷸，最近也出現一對黃鸝，另有台北赤蛙與金線蛙，數量不多。李文珍指出，水雉園區去年經歷棲地內腐植質過多，產生甲烷，造成池水溫度破四十度以上，有時水溫比洗澡水還熱，菱角和芡實長不好，影響水雉繁殖，今年三月起的棲地營造，刻意先保留水草來幫忙處理水中過度營養源，讓水質變好，菱角、芡實、印度莕菜與睡蓮生長不錯，五月繁殖季後吸引水雉入住園區的復育池，「一妻多夫」的水雉已開始繁殖，配對會愈來愈好。

棲地營造 菱角、芡實生長不錯

因園區生態環境變好，園區首次記錄到花條青蜂，其生態習性是雄的單身漢用大顎咬在樹枝上，然後集體睡覺，如同掛成一串，非常有趣，母蜂則在土堆挖洞。李文珍說，台北赤蛙是目前急需保育的本土蛙類物種之一，牠的棲息地消失得很快，水雉園區成為很重要的棲息地之一，更驚喜的是首次記錄到史丹吉小雨蛙。

史丹吉小雨蛙 10多年未見過

李文珍已十多年未見過史丹吉小雨蛙，她說，牠的聲音很特別，像蟲叫聲，又像聽歌劇裡面的高音，看到牠入住園區，如中獎般超級高興。

官田水雉教育園區首次記錄到史丹吉小雨蛙。 （安德魯提供）

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