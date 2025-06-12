台南學甲維基小鎮 QR Code瓷牌上線

學甲彩色二維條碼瓷牌設計，注入學甲慈濟宮葉王交阯陶的文化意象。（記者楊金城攝）

2025/06/12 05:30

店家、文化景點張貼 遊客掃描即可連結維基百科與Google了解故事

〔記者楊金城／學甲報導〕學甲區公所、學甲商圈協會推動《學甲維基小鎮》地方創生計畫，打造台灣首座維基小鎮，昨天發表六○○面客製化學甲彩色二維碼瓷牌上線，宣布全國第一座彩色QR Code小鎮建置完成，盼帶動學甲觀光、帶來商機。

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公所、自行車道建置解說牌

學甲區長張明寶指出，學甲商圈協會執行學甲維基小鎮觀光導覽指標建置計畫，為一五○家店家、一五○個文化景點與一五○條學甲維基條目製作完成四五○面彩碼瓷牌。

公所另為機關、學校和地景製作一五○面彩碼瓷牌，並同步在公所、急水溪自行車道、學甲慈濟宮、老塘湖等廿五個地點建置學甲維基小鎮觀光解說牌、地圖，重要路口也設有指標牌。

瓷牌注入交阯陶釉彩與圖騰

張明寶說，六○○面的彩色二維條碼瓷牌設計是一大亮點，注入學甲慈濟宮葉王交阯陶的釉彩與圖騰文化意象來設計，並為商家、地景、景點設計客製化專屬Logo，將彩碼瓷牌張貼在店家和景點後，民眾、遊客掃描彩色二維條碼瓷牌，即可連結「維基百科條目」與「Google商家地標」兩大系統，了解學甲的百店百點百故事。

學甲商圈協會理事長陳俊安表示，此計畫並完成維基條目建置、Google商家地標優化資訊、雲端地景圖庫，協會為學甲維基百科條目撰寫逾二○○條，涵蓋中英日文，提升學甲在民眾以Google搜尋資訊、地標地圖的曝光度。

數位創生 提高學甲能見度

張明寶說，彩色二維條碼瓷牌實現實地旅遊的數位導覽互動，遊客來到學甲，只需一掃彩碼瓷牌上的QR Code，便能連結網路即時了解學甲文化地景、商家與在地故事，讓旅遊變得更便利。

陳俊安指出，學甲維基小鎮透過結合QR Code、維基百科、Google商家地圖與地方文化，學甲嘗試走出一條數位創生之路，提高學甲能見度和發展觀光。

學甲公所發表學甲彩碼瓷牌上線，區長張明寶（中）、學甲商圈理事長陳俊安（右二）宣布全國第一座彩色QR code小鎮建置完成。（記者楊金城攝）

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