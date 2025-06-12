（嘉縣）經費合法 太保新建禮儀廳動土

2025/06/12 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣太保市公所自籌「禮儀廳新建工程」經費，預算在前市長黃榮利卸任前遭代表會凍結，現任市長鄭淑分上任爭取解凍未果，預算被刪除。公所請示嘉縣府、內政部，經函示不得違反「同一預算不二議原則」，公所確認預算經費合法後，昨舉辦禮儀廳新建工程動土儀式，預計明年七月完工，屆時共有大、中、小型合計七間禮廳供喪家使用。

鄭淑分表示，全縣人口唯一正成長的太保市因欠缺完善的禮儀設施，鄉親面臨殯儀需求必需跨區尋找場地，相當不便。前市長黃榮利於二○二○年九月向台糖協議價購以三千三百萬元取得一萬三九六平方公尺用地，進行禮儀廳新建工程初步規劃與細部設計作業。

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黃榮利在其任內編列禮儀廳新建工程經費一億六六一五萬元及擴增納骨櫃位五千萬元預算，在二○二二年十一月遭代表會全數凍結。鄭淑分就任後，提出「解凍計畫」，未獲代表會同意，第二年該預算遭刪除。

鄭淑分說，代表會通過預算又刪除預算的作法，請示嘉縣府、內政部，經函示依預算法、地方自治法，確認代表會不得違反「同一預算不二議原則」。公所在合法行政流程保障下，完成禮儀廳工程發包及動工，禮儀廳空間規劃可容納上百人的大型禮廳兩間、六十至八十人中型禮廳兩間、三十至四十人小型禮廳三間，提供完善的禮儀服務。

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