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    嘉市串連「雙園」綠廊道 中央允諾速審

    立委王美惠（左）與內政部政務次長董建宏（中）、國土管理署長吳欣修（右）昨天實勘「雙園樂齡新門戶」。（記者丁偉杰攝）

    立委王美惠（左）與內政部政務次長董建宏（中）、國土管理署長吳欣修（右）昨天實勘「雙園樂齡新門戶」。（記者丁偉杰攝）

    2025/06/12 05:30

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市爭取將友忠、番仔溝兩座公園打造為「雙園樂齡新門戶」，並結合中央排水兩側人行道綠化，串連成步行的綠廊道，中央已補助工程規劃費用二六七萬元，後續工程費用約需七四○○萬元。內政部政務次長董建宏昨天視察後，允諾中央將全力支持，並加快審核流程。

    立委王美惠昨安排立院內政委員會考察嘉義地方建設，內政部政務次長董建宏、國土管理署長吳欣修等人實勘，並偕同市府、台電等相關單位共同討論。

    王美惠說，「雙園樂齡新門戶」（友忠、番仔溝公園步行串連計畫）的友忠、番仔溝兩座公園及周邊景觀合計約四．三三六公頃，中央已補助工程規劃費二六七萬元，後續工程費約需七四○○萬元；新民路長期存在人行環境不友善、排水系統不佳、電箱設施壓縮人行道等問題，友忠路臨接道路路面高低差、無停車空間等問題，這兩條道路皆需規劃人行道無障礙設施、停車空間、共桿及號誌路燈工程，其中新民路工程經費四四○○萬元，友忠路工程經費四九○○萬元。

    董建宏回應說，實勘的各項建設，中央將全力支持，並加快審核流程，並協助解決城市綠化、人行道、排水及道路型態調整等問題。

    吳欣修表示，友忠路車流量較低，建議可重新思考道路定位，朝景觀型道路規劃設計；在雙園與中央排水系統建設方面，可納入節流與淨化工程，提升水質清澈度。

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