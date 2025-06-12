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    嘉市污水下水道接管 劉厝地區開工

    嘉市推動污水下水道建設邁入第二期計畫，「劉厝地區污水下水道工程」昨天舉行開工動土祈福典禮。（記者丁偉杰攝）

    嘉市推動污水下水道建設邁入第二期計畫，「劉厝地區污水下水道工程」昨天舉行開工動土祈福典禮。（記者丁偉杰攝）

    2025/06/12 05:30

    二期計畫首波 投注4.4億 2636戶受惠 後年3月完工

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕污水下水道是城市邁向現代文明的重要指標，嘉義市污水下水道系統建設起步較晚，自二○一五年啟動第一期計畫，用戶接管戶數至今已突破一萬五千戶，昨天第二期計畫起點劉厝地區工程開工，將投入四．四億元，用戶接管戶數二六三六戶，預定二○二七年三月完工。

    管線修繕、用戶接管 併案施工

    市長黃敏惠、議長陳姿妏、內政部政務次長董建宏、立委王美惠等人參加開工祈福儀式。黃敏惠期勉施工團隊與營造廠商如期如質完工，並確保施工期間人員平安。

    董建宏說，污水下水道是民眾日常生活的重要基礎設施，內政部長期支持嘉市辦理污水下水道建設，中央與地方攜手合作，將為嘉市環境品質帶來實質改善。

    回顧過去，嘉市污水下水道建設計畫第一期面臨市民接受度低、施工不易等挑戰，自二○一八年起，用戶接管戶數從五五三戶快速成長，至去年底已突破一萬五千戶。市府團隊透過一八六處後巷接管與四處美化工程，將污水建設轉化為社區亮點，提升市容與生活品質。

    45億建設 2030年接管將達4.3萬戶

    黃敏惠表示，市府在第一期計畫即將完工時，便展開第二期規劃。第二期計畫自二○二三年展開先期規劃作業，於今年正式開工，共規劃十三標工程，總經費達四十五．○七億元，預計至二○三○年完成，新增接管戶數二萬八八一八戶，全市累計接管總戶數將達四萬三九○三戶。

    工務處表示，劉厝地區工程是第二期計畫重要起點，工程總預算為四．四億元，其中管線修繕工程預算為一．二六億元，由市府全額自籌；用戶接管工程預算為三．一四億元（中央補助八十九％、市府負擔十一％）；此工程採「管線修繕」與「用戶接管」併案發包施工，預計鋪設一萬五二六八公尺污水連接管，採分段施工與拉鋪內襯工法，降低開挖面積，減少交通影響與民眾不便，並設置清楚的交通指示與即時反應機制，降低對居民生活的衝擊。

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