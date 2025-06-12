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    莿桐、褒忠、雲林溪市場 將改造優化

    雲林縣三市場獲經濟部補助五七○萬元經費，將進行環境改善與攤位優化，圖為褒忠鄉市場。（記者李文德攝）

    雲林縣三市場獲經濟部補助五七○萬元經費，將進行環境改善與攤位優化，圖為褒忠鄉市場。（記者李文德攝）

    2025/06/12 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣政府與地方公所攜手向經濟部商業發展署爭取五七○萬元經費，將針對莿桐、褒忠鄉公有零售市場及雲林溪攤販集中場攤位進行優化，盼擺脫老舊傳統市場刻板印象。縣府表示，將持續與公所、攤商合作打造友善市場環境。

    中央補助570萬 進行環境改善

    經濟部商業發展署近日公布一一四年度「傳統市集美學升級暨攤鋪優化輔導」及「傳統市集綠色低碳輔導」計畫入選名單，褒忠、莿桐公有零售市場獲選，共獲得五百廿萬元補助，雲林溪攤販臨時集中場則獲得五十萬元補助。

    莿桐鄉長廖秋蓉表示，鄉內公有零售市場成立已久，現有卅二攤承租，此次獲兩百五十萬補助，一百五十萬元改善市集環境，如打造入口意象、利用閒置牆面設置市場平面配置圖，另將設置小型休憩區，其餘將為五攤商家優化輔導，針對攤位空間、設備，盼改善後讓居民有截然不同的感受。

    增入口意象 輔導攤商 重整管路

    褒忠鄉長陳建名指出，獲得經濟部補助兩百七十萬元，其中一百七十萬元將在市場前設計入口意象，為再強化市場風貌的一致性，設計市場專屬圍裙，增加美觀。另有五家攤商優化，部分業者將投入展售窗台，讓居民耳目一新。

    建設處長廖政彥指出，雲林溪攤販臨時集中場部分，將針對市場內環境優化，攤商營業用油、營業用水管路進行規劃，避免廢油廢水排入雲林溪內，縣府將持續與公所、攤商攜手合作，共同打造更友善、宜人的市場環境。

    雲林縣三市場獲經濟部補助五七○萬元經費，將進行環境改善與攤位優化，圖為為莿桐鄉市場。（記者李文德攝）

    雲林縣三市場獲經濟部補助五七○萬元經費，將進行環境改善與攤位優化，圖為為莿桐鄉市場。（記者李文德攝）

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