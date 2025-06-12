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    《台中》8路口裝導引LED燈 路權團體憂眩光

    警方在向上路分隔島設置LED 太陽能自體發光導引燈。（讀者提供）

    警方在向上路分隔島設置LED 太陽能自體發光導引燈。（讀者提供）

    2025/06/12 05:30

    〔記者黃旭磊／台中報導〕南屯區向上路與環中路沿線車流密集，警方統計，今年一至五月發生三三三起車禍事故，部分路段在深夜與清晨時段光線昏暗，常有駕駛高速匯入車道，導致搶道擦撞事故，警方裝設九十三顆LED太陽能自體發光導引燈，不過，還路於民行人路權促進會認為，路面標記閃爍燈光需謹慎，應避免駕駛產生「狼來了」效應習慣與眩光。

    台中市第四警分局預計七月底前，在向上路與忠勇路口、環中路與五權西路口等八處高風險路口，共三十一個分隔島，設置太陽能自體發光功能LED標記，導引燈整夜閃爍舒眼虹光，部分駕駛稱為「黑夜明燈」。

    第四警分局長陳祥麟說，派出所警友站熱心支持公私協力，攜手台中市交通局等單位加速施工，將持續盤點事故頻發路段，逐步擴大裝置LED太陽能反光標記。

    對此，陳姓駕駛表示，「轉角路口亮晶晶」安全多了；還路於民行人路權促進會則強調，路面標記閃爍燈光需謹慎，駕駛易產生「狼來了」效應，習慣性忽略緊急閃爍燈，建議從管制汽車玻璃透光率太低等機制多管齊下，也要避免駕駛因為過多燈光閃爍而產生眩光，降低觀察路況能力。

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