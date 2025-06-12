《台中》街友久占火車站旁 議員不滿市府消極

台中火車站旁街友占地為家，屢遭民眾投訴。（張彥彤提供）

2025/06/12 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中火車站周邊遭部份街友占用屢引民怨，在地議員張彥彤廿一日指出，近日屢接獲民眾投訴，街友以火車站周邊為家，造成環境衛生問題及民眾心理壓力，他抨擊市府態度搖擺消極以對。社會局指出，無法強制驅離，提供中繼住宅等協助，交通局則指出，已聘保全加強巡檢。

社會局長廖靜芝還指出，每逢過年過節，街友易逗留街頭不去，主因有不少團體或民眾會去發年節金或紅包，甚至有街友透露過個年能領到近兩萬元，呼籲民眾若有資源可捐社會局代為發放給街友，減少街友露宿街頭的意願。

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社局指無法強制驅離將勸離

張彥彤指出，屢有人投訴街友以台中火車站為家，造成環境衛生問題，相關議題在議會也有不下十人質詢，始終未見明顯改善，市府應拿出明確態度，不能立場搖擺、消極以對。

廖靜芝指出，目前並無法令可以強制驅離街友，台中市有跨局處小組協助街友，包括勸離到中繼住宅或提供臨時工作助街友離開街頭，另有環保局加強環境清掃。

交通局長葉昭甫則指出，因無法令能強制街友離開，民眾若在周邊坐躺均無法可約束，目前針對台中火車站交通局委管區域，有增聘保全加強巡檢及維管場地，讓早起及深夜搭公車民眾，若遭遇街友不致發生騷擾情況。

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