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    花蓮平交道改善預算被刪 民進黨批何必當初

    花蓮市、吉安鄉市區有七個鐵路平交道穿越交通要道，過去意外頻傳，地方長年要求改善。（資料照，記者王錦義攝）

    花蓮市、吉安鄉市區有七個鐵路平交道穿越交通要道，過去意外頻傳，地方長年要求改善。（資料照，記者王錦義攝）

    2025/06/12 05:30

    徐榛蔚揚言北上抗議 張美慧嗆是傅 萁帶頭亂砍預算

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕交通部今年三月來函花蓮縣府，要將花蓮至干城段共七處的危險平交道改善二三二億元，移出前瞻基礎建設計畫，不僅縣議會國民黨團動員吉安鄉村長聯誼會表達抗議，縣長徐榛蔚昨受訪也揚言將率鄉親北上陳抗！民進黨花蓮縣議會黨團總召張美慧反嗆，國民黨立委傅崐萁帶頭在立院作亂、亂砍預算，造成中央補助預算遭影響，況其他縣市的平交道改善都有地方配合款！直呼「早知如此，何必當初亂刪」。

    7處共232億 交通部移出前瞻計畫

    縣長徐榛蔚昨在議會表示，有關中央日前將「花蓮至干城」鐵路危險路段改善移出前瞻計畫，批評經過專家規劃多次檢討最終納入的計畫，卻遭新政府片面移出、沒有連貫性，痛批「信賴政府變成耍賴政府」，忽視大花蓮市區鄉親交通安全，她將攜手地方議員與鄉親北上陳情，為花蓮鄉親交通安全爭取應有的基礎建設。

    縣議員黃馨質詢關心「花蓮至干城」遭中央移出後縣府因應作為，建設處長鄧子榆說明，回顧此案歷經時任交通部長林佳龍、王國材兩任部長多次赴花蓮會勘與評估，縣府依據會勘結論於二○二三年六月完成可行性評估，最終獲同意納入「前瞻計畫—花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」，中間也經過多次跨單位及專家檢討修正，明確規劃明年發包，二○三三年底完成雙軌化，送交行政院審議。

    徐榛蔚要求中央恢復計畫

    徐榛蔚指出，「花蓮至干城」路段長期被專家認定為交通高風險區，為優先改善的危險路段之一。國發會彙整各部會審查意見後，已明確請交通部依權責續行辦理，突遭片面撤案，此舉不僅否定過去中央交通專業、決策朝令夕改，漠視花蓮市區居民的交通安全與基本權益，令人震驚、遺憾且無法接受。

    徐榛蔚強調，新政府上任後推翻前案，地方建設慘遭擱置，對地方交通平權造成重大衝擊。縣府將號召議會及鄉親共同北上陳情，要求中央信守承諾、恢復計畫，全力捍衛花蓮鄉親應有的交通安全與基本交通權益。

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