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    蘭陽博物館迎暑期 推「鯨靈」特展

    蘭陽博物館「鯨靈?淨零」室內展覽內容橫跨6大主題，包括罕見的鯨豚標本「海豚幼體」、「大翅鯨下顎骨」、「抹香鯨牙齒」、「海豚骨骼」，更有等比例藍鯨下顎骨模型可參觀。（蘭陽博物館提供）

    蘭陽博物館「鯨靈?淨零」室內展覽內容橫跨6大主題，包括罕見的鯨豚標本「海豚幼體」、「大翅鯨下顎骨」、「抹香鯨牙齒」、「海豚骨骼」，更有等比例藍鯨下顎骨模型可參觀。（蘭陽博物館提供）

    2025/06/12 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城烏石港每年吸引超過廿萬人搭船出海賞鯨，位在烏石港區的蘭陽博物館趁暑期到來，以鯨豚在海洋碳循環中的角色出發，推出「鯨靈．淨零」特展，活動結合科學教育與永續行動，希望達到寓教於樂的效果。

    「鯨靈．淨零」特展分成室內及戶外展區，室內展覽內容橫跨六大主題，包括罕見的鯨豚標本海豚幼體、大翅鯨下顎骨、抹香鯨牙齒、海豚骨骼，更有等比例藍鯨下顎骨模型，讓觀眾了解藍鯨進食過程。

    現場還設置有互動遊戲、鯨豚辨識「Photo ID」、聲音體驗等多元裝置，盼能喚起大眾對海洋保育與減碳行動的重視。戶外展區則展出藝術家康木祥以退役鋼索創作的裝置作品「傷腦鯨」，以鯨豚胚胎形象傳達對海洋污染的憂慮。

    宜蘭縣文化局表示，此次特展不僅是知識的傳遞，更是一場「知海、親海、愛海」的行動倡議，將展至十一月卅日止，每週三休館，展館票價五十元，宜蘭縣籍及學生免費入場，戶外展區免費參觀。

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